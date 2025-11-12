Industria automotriz argentina: leve suba mensual y caída interanual en la producción de octubre

Con 22 días hábiles de actividad , la industria automotriz produjo 47.204 unidades en octubre , lo que significó una suba de 0,2% frente a septiembre , aunque una baja de 9,9% respecto del mismo mes de 2024 , según el informe difundido por la Asociación de Fábricas de Automotores ( ADEFA ).

En el acumulado enero–octubre , la industria automotriz nacional continúa mostrando saldo positivo, con un total de 426.447 vehículos fabricados , cifra que representa un aumento de 2,8% en comparación con igual período del año pasado.

Durante octubre, las terminales enviaron al exterior 29.662 unidades , un 12,1% más que en septiembre , aunque 17,6% menos que en el mismo mes de 2024.

En los primeros diez meses del año, el volumen acumulado de exportaciones alcanzó 229.433 vehículos , lo que implica una caída del 10,3% interanual .

Al analizar las cifras, Martín Zuppi , presidente de ADEFA , destacó que “tanto producción como exportaciones mostraron crecimiento respecto del mes anterior, aunque las ventas mayoristas tuvieron una baja”.

El directivo señaló que el frente externo “sigue siendo un desafío estratégico”, dada la fuerte orientación exportadora del sector.

Asimismo, valoró que “hubo una reducción en la carga fiscal a nivel nacional”, pero subrayó la necesidad de profundizar este camino con una reforma fiscal integral, que incluya también a provincias y municipios, con el fin de mejorar la competitividad y fortalecer las exportaciones.

Industria automotriz Industria automotriz

Ventas mayoristas: baja mensual, leve alza interanual

En octubre, las automotrices comercializaron a la red de concesionarios 44.801 unidades, lo que significó una baja de 17,4% respecto de septiembre, pero un aumento de 2,7% frente al mismo mes de 2024.

Entre enero y octubre, el total de unidades entregadas alcanzó 500.021 vehículos, lo que representa un crecimiento del 55,4% frente a las 321.826 unidades registradas en el mismo período del año pasado.