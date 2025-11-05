Se presentó la Ford Territory Híbrida: precio y detalles del SUV

Ford Argentina presentó a la nueva Territory Híbrida : la versión electrificada de la exitosa SUV mediana que cautivó a los clientes argentinos y que estableció un nuevo estándar en su segmento en términos de diseño, funcionalidad, espacio interior, confort, tecnología y seguridad.

Concebida para un uso urbano y escapadas, esta SUV mediana es la evolución de un modelo que tomó por sorpresa al mercado desde su lanzamiento en 2020 y se posicionó entre los favoritos de los usuarios. Desde entonces, 28 mil usuarios la han elegido, y se posiciona consistentemente entre los 3 SUVs medianos más vendidos del país, llegando a ser la SUV más vendida de cualquier tipo en los últimos dos meses.

La nueva Ford Territory Híbrida ofrece una combinación ganadora de performance y eficiencia gracias a su tecnología de propulsión híbrida (híbrida completa ó full-hybrid).

Su innovador tren motriz combina un motor 1.5 litros Turbo naftero de 150 HP con un motor eléctrico de 218 HP, ambos gestionados por un avanzado sistema híbrido inteligente comandado por una novedosa caja automática DHT (Transmisión Híbrida dedicada). Con este conjunto, entrega una potencia combinada de 245 HP y un torque de 545 Nm, lo que asegura una respuesta ágil y una aceleración contundente, con un bajo consumo de combustible que le permite recorrer hasta 1.200 km con un tanque.

La Transmisión Híbrida Dedicada (DHT) de 2 velocidades optimiza el rendimiento y la eficiencia tanto a bajas como a altas velocidades, garantizando una conducción más progresiva, dinámica y suave en todo tipo de condiciones.

Gracias a este sistema de propulsión híbrido de última generación, diseñado para adaptarse de manera inteligente a cada necesidad de conducción, la Territory Híbrida optimiza y alterna distintas formas de propulsión, activando o desactivando componentes según sea requerido de manera automática e imperceptible para el conductor. De esta forma, se optimiza el ahorro de combustible, asegurando la propulsión más eficiente para cada escenario, desde la conducción puramente eléctrica hasta la máxima potencia, brindando una experiencia de manejo placentera, divertida y silenciosa en rutas y calles.

De manera automática, el vehículo puede gestionar la propulsión de la siguiente manera:

EV (100% Eléctrico): Para arranques y bajas velocidades de conducción silenciosa y sin emisiones.

Motores en Serie (Extensor de Autonomía): El motor de combustión funciona como generador para recargar la batería y el motor eléctrico mueve el vehículo. La sensación de conducción es la de un vehículo eléctrico.

Motores en Paralelo (1ª y 2ª Velocidad): En este modo, el motor de combustión es el principal impulsor, mientras que el motor eléctrico de tracción interviene para aportar agilidad durante cambios de velocidad, como en un adelantamiento suave. A velocidades medias y altas sostenidas (conducción en ruta), el motor de combustión se conecta directamente a las ruedas a través de una transmisión de dos velocidades (DHT). Este modo paralelo puede funcionar tanto en la relación corta como en la relación larga de la caja DHT.

Max Boost Drive: Todos los componentes (motor de combustión, motor eléctrico de tracción y generador) actúan en conjunto para entregar el máximo torque y potencia combinada posible.

Recuperación de Energía: Convierte la inercia del vehículo en electricidad durante desaceleraciones y frenados para recargar la batería.

La nueva Territory Híbrida llega al país en versión Trend, y se ofrecerá en cinco colores: Azul Profundo, Gris Cactus, Gris Mercurio, Blanco Oxford y Negro Pantera.

Por último, la batería del sistema híbrido es de NCM (Níquel, Cobalto y Manganeso), una composición que permite entregar más autonomía y performance. La capacidad es de 1.8 kWh, y fue diseñada para la máxima durabilidad con una construcción robusta y segura. Es capaz de operar en condiciones de temperatura extrema (desde -35°C hasta 50°C), es resistente al agua (puede sumergirse hasta 1 metro por 24 horas) y cuenta con un sistema de refrigeración directa que es dos veces más rápido que los sistemas tradicionales garantizando un rendimiento óptimo y una larga vida útil.

Diseño de la nueva Ford Territory Híbrida

La nueva Territory Híbrida mantiene su diseño moderno y sofisticado. En el exterior, esta nueva versión híbrida se distingue por el emblema "Hybrid" ubicado en el portón trasero, señalando su motorización, y el aplique "Territory" en color negro en el mismo, indicador exclusivo de la versión electrificada. El techo panorámico también resulta distintivo.

Además, cuenta con barras de techo longitudinales de color gris satinado, una nueva antena tipo “aleta de tiburón”, espejos exteriores color carrocería con luz de giro incorporada, manijas de puertas color carrocería, neumáticos 235/55 R18 con diseño de llantas de aleación de 18 pulgadas, y faros delanteros y traseros con tecnología Full LED.

Una característica que los clientes adoran de la Territory es su amplio y confortable espacio interior, con diseño minimalista y una calidad de materiales que se destaca en su segmento al combinar diferentes texturas y acabados blandos. Además, el excelente trabajo de aislamiento acústico hace de cada viaje una experiencia placentera.

Equipamiento de la Ford Territory Híbrida

Esta versión “Trend” híbrida se destaca por elementos diferenciales como los tapizados de cuero ecológico para asientos y volante con costuras en contraste en color verde lima, el techo panorámico con apertura, cierre y cortina eléctricos que aportan mayor luminosidad y la butaca del conductor con regulación eléctrica de 6 posiciones. Otros destaques incluyen el climatizador automático bi-zona con salida de aire para plazas traseras, levantavidrios eléctricos con sistema "One Touch" y columna de dirección ajustable en altura y profundidad.

Como en otros modelos de la marca, el control de la transmisión se realiza a través de un "Rotary Shifter" y para una visibilidad óptima en todo momento, incorpora espejo retrovisor fotocromático, encendido automático de luces y limpiaparabrisas con sensor de lluvia.

En esta nueva generación de Territory se trabajó en una integración inteligente de los componentes del sistema híbrido desde la ingeniería del proyecto, por ejemplo, la batería se ubica de forma segura debajo del piso, sin comprometer el espacio para carga y pasajeros. La Territory Híbrida conserva el amplio baúl de 448 litros de habitabilidad, el tanque de combustible de 60 litros y la rueda de auxilio, tal cual están en las versiones SEL y Titanium con motor de combustión.

Al igual que las otras versiones de la nueva generación, la nueva Territory Híbrida ofrece una experiencia digital inmersiva, diseñada con foco en el confort y la conectividad. Su puesto de conducción digital recibe al conductor con un panel de instrumentos digital de 7 pulgadas y una pantalla central de 12 pulgadas, con una interfaz específica para el modelo híbrido que muestra el flujo de energía en tiempo real. Esta pantalla es compatible con Apple CarPlay y Android Auto en forma inalámbrica.

El conductor puede personalizar su experiencia de manejo a través de tres Modos de Manejo seleccionables (Eco, Normal y Sport) y ajustar la asistencia de la dirección eléctrica con tres modos adicionales (Confort, Normal, Deportivo). La experiencia de audio se eleva gracias a su potente sistema de sonido 3D premium envolvente y, además, el vehículo está equipado con puertos USB-A y USB-C de carga ultra-rápida de 66W, capaces de alimentar incluso laptops.

Una de las características destacadas de Territory es que todas las versiones cuentan con el mismo equipamiento de seguridad activa y pasiva. Esto incluye 6 airbags (Frontales, laterales y de cortina), frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS, control de estabilidad (ESP) y tracción (TCS), distribución electrónica de frenado (EBD), Sistema de control de estabilidad al rolido (RSC) y dirección asistida eléctrica (EPAS).

Además, esta versión Trend Híbrida incluye tecnologías de asistencia a la conducción agrupadas bajo el concepto Ford Co-Pilot 360.

Precio de la nueva Ford Territory

Las ventas se inician a partir de este momento en la red de concesionarios de Ford Argentina y se espera su llegada a los concesionarios de todo el país durante el mes de noviembre, a un precio sugerido al público de $ 51.380.000 pesos.

La garantía es de 3 años o 100.000 km. Adicionalmente, la batería del sistema híbrido cuenta con una cobertura específica de 8 años o 160.000 km.