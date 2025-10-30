Ford anuncia la producción de la nueva Ranger Híbrida Enchufable en la región

Ford confirmó que iniciará la producción de la Ranger Híbrida Enchufable en Argentina en 2027, ampliando la oferta de la pick-up con la llegada de su primera versión electrificada a la región. Para la producción del nuevo modelo en la planta de Pacheco, Argentina, Ford expande en 170 millones de dólares sus inversiones.

Este monto se suma a los 700 millones de dólares invertidos en el período 2021-2025, que tuvieron como objetivo la transformación total de planta Pacheco, el lanzamiento de la Nueva Ranger , la nueva planta de motores y la introducción de las versiones cabina simple de la pick-up . De esta forma, Ford eleva la inversión total hasta 870 millones de dólares.

El anuncio se realizó en el marco de un hito trascendental: Jim Farley, CEO de Ford Motor Company, visitó el país y la Planta Pacheco para una revisión de negocios. “Nos enorgullece nuestro crecimiento en Argentina y nos entusiasma traer esta nueva tecnología a Sudamérica con la Nueva Ranger Híbrida Enchufable , producida en nuestra Planta de Pacheco. Esto es una muestra de nuestro profundo compromiso con esta región y su gente”, comentó el ejecutivo.

"Esta nueva inversión es un paso más en la consolidación de la Planta de Pacheco como un centro de producción regional de pick-ups, agregando una versión electrificada de altísima tecnología para potenciar el éxito de la Ranger, y continuando nuestra estrategia ‘power of choice’ que da a los clientes la libertad de elegir el tipo de propulsión que mejor se adapte a sus preferencias", dijo Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica .

"La Ranger híbrida enchufable será la mejor Ranger jamás fabricada en la región, ofrecerá una combinación inigualable de performance y eficiencia, con mayor ahorro de combustible y menos emisiones, sin perder la robustez y capacidad de carga, capacidad todoterreno y remolque de la Ranger que los clientes ya conocen", afirmó Galdeano.

La Ranger Híbrida enchufable acercará a los clientes lo mejor de los dos mundos: la experiencia de manejo de un vehículo eléctrico cero emisiones, combinado con la autonomía extendida de un vehículo híbrido, convirtiéndose en una aliada ideal tanto para el trabajo como para la recreación.

Desde el lanzamiento de la nueva generación, Ranger prácticamente ha duplicado su participación de mercado en Sudamérica, convirtiéndose en la pick-up mediana de más rápido crecimiento. La Nueva Ranger se destaca por su tecnología, calidad, robustez, seguridad y satisfacción del cliente, que se encuentran entre los más altos del segmento.

Hitos de la Ford Ranger

En 2025, la Ranger celebra 30 años en el mercado argentino y se encamina a registrar un nuevo récord histórico de producción, con 76.000 unidades anuales. Para satisfacer la evolución de la demanda, Ford anunció recientemente un incremento en la velocidad de la línea para alanzar un ritmo de producción anual mayor a las 80.000 unidades en 2026, además de nuevas versiones de trabajo para la Ranger y la creación de 300 nuevos puestos de trabajo en 2025.

Con más de 110 años de presencia ininterrumpida en el país, Ford Argentina ratifica su compromiso con la inversión, la producción nacional y la generación de empleo de calidad, contribuyendo al desarrollo económico y social de la comunidad.