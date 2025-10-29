La Ford F-150 se actualiza en este particular mercado: todas las novedades de la pick-up
La nueva incorporación para 2025 en la gama Ford F-150 es la versión Platinum, que eleva la vara de confort y tecnología.
Ford anuncia actualizaciones integrales y precios para la muy esperada F-150 en Australia, con la línea 2025 de la pick-up. Esta renovación introduce cambios exteriores e interiores en toda la gama, junto con una nueva y lujosa serie Platinum, que mejora aún más el atractivo de la icónica camioneta de tamaño completo en Australia.
Encabezando la gama F-150, la nueva serie Platinum redefine el concepto premium para los compradores australianos de camionetas. Incorpora de serie elementos exteriores distintivos, como llamativos detalles en negro y metal, llantas de 20 pulgadas, detalles de la marca "Platinum", estribos laterales eléctricos automáticos, cobertor rígido plegable para la caja de carga y una suspensión personalizada con amortiguadores de control continuo.
El interior es igualmente impresionante, con detalles de lujo en negro, asientos delanteros multiajustables con funcionalidad de múltiples masajes y un innovador modo de dormir plegable para máxima comodidad durante los descansos.
Así es la renovada gama de la Ford F-150
La F-150 llega a Australia en versiones XLT, Lariat y Platinum. La primera también recibe una serie de mejoras, incluida la iluminación exterior LED y pantallas de información y entretenimiento y de instrumentos del conductor de 12 pulgadas más grandes como estándar.
La F-150 actualizada sigue equipada con el motor EcoBoost V6 de 3.5L, que genera 400 HP a 6.000 rpm y 678 Nm a 3.100 rpm, lo que le otorga una capacidad máxima de remolque con freno de 4500 kg. Está acoplada a una transmisión automática de 10 velocidades y está disponible exclusivamente en la configuración Crew Cab 4x4. También conserva el tanque de combustible de 136 litros, la tracción 4x4 parcial en la XLT y la tracción 4x4 permanente en las Lariat y Platinum.
“Estamos encantados de presentar la renovada F-150, incluyendo la nueva serie Platinum, a nuestros clientes australianos”, declaró Ambrose Henderson, Director de Marketing de Ford Australia. “Para una capacidad excepcional de recorrido todoterreno, ya sea remolcando o transportando, la F-150 es inigualable.
“La F-150 tiene una reputación legendaria a nivel mundial y, con estas mejoras, confiamos en que seguirá resonando fuertemente entre aquellos que exigen capacidad, comodidad y sofisticación. Hemos escuchado a nuestros clientes que piden una camioneta de tamaño completo que ofrezca una experiencia superior y más lujosa, y la F-150 Platinum cumple precisamente eso. ¿A quién no le gustan los asientos con masaje en un viaje largo por carretera?", agregó.
Si bien los clientes seguirán teniendo la opción de estilos de carrocería de distancia entre ejes corta (de 3,68 metros) y de distancia entre ejes larga (casi 4 metros) en las tres variantes, por primera vez la F-150 actualizada ahora tendrá paridad de precios entre ambas opciones de distancia entre ejes, lo que brinda a los clientes la libertad de elegir el tamaño de bandeja que mejor se adapte a sus necesidades de transporte.
Cuáles son los precios de la Ford F-150 2025
El precio de lista del fabricante para las variantes SWB y LWB del F-150 actualizado se muestra a continuación en dólares australianos:
- XLT: $114,950
- Lazo: $143,950
- Platino: $163,950