La Ford F-150 se actualiza en este particular mercado: todas las novedades de la pick-up

Ford anuncia actualizaciones integrales y precios para la muy esperada F-150 en Australia, con la línea 2025 de la pick-up . Esta renovación introduce cambios exteriores e interiores en toda la gama, junto con una nueva y lujosa serie Platinum, que mejora aún más el atractivo de la icónica camioneta de tamaño completo en Australia.

Encabezando la gama F-150 , la nueva serie Platinum redefine el concepto premium para los compradores australianos de camionetas. Incorpora de serie elementos exteriores distintivos, como llamativos detalles en negro y metal, llantas de 20 pulgadas, detalles de la marca "Platinum", estribos laterales eléctricos automáticos, cobertor rígido plegable para la caja de carga y una suspensión personalizada con amortiguadores de control continuo.

El interior es igualmente impresionante, con detalles de lujo en negro, asientos delanteros multiajustables con funcionalidad de múltiples masajes y un innovador modo de dormir plegable para máxima comodidad durante los descansos.

La F-150 llega a Australia en versiones XLT, Lariat y Platinum. La primera también recibe una serie de mejoras, incluida la iluminación exterior LED y pantallas de información y entretenimiento y de instrumentos del conductor de 12 pulgadas más grandes como estándar.

La F-150 actualizada sigue equipada con el motor EcoBoost V6 de 3.5L, que genera 400 HP a 6.000 rpm y 678 Nm a 3.100 rpm, lo que le otorga una capacidad máxima de remolque con freno de 4500 kg. Está acoplada a una transmisión automática de 10 velocidades y está disponible exclusivamente en la configuración Crew Cab 4x4. También conserva el tanque de combustible de 136 litros, la tracción 4x4 parcial en la XLT y la tracción 4x4 permanente en las Lariat y Platinum.

“Estamos encantados de presentar la renovada F-150, incluyendo la nueva serie Platinum, a nuestros clientes australianos”, declaró Ambrose Henderson, Director de Marketing de Ford Australia. “Para una capacidad excepcional de recorrido todoterreno, ya sea remolcando o transportando, la F-150 es inigualable.

“La F-150 tiene una reputación legendaria a nivel mundial y, con estas mejoras, confiamos en que seguirá resonando fuertemente entre aquellos que exigen capacidad, comodidad y sofisticación. Hemos escuchado a nuestros clientes que piden una camioneta de tamaño completo que ofrezca una experiencia superior y más lujosa, y la F-150 Platinum cumple precisamente eso. ¿A quién no le gustan los asientos con masaje en un viaje largo por carretera?", agregó.

Ford F-150 2025 Ford F-150 2025

Si bien los clientes seguirán teniendo la opción de estilos de carrocería de distancia entre ejes corta (de 3,68 metros) y de distancia entre ejes larga (casi 4 metros) en las tres variantes, por primera vez la F-150 actualizada ahora tendrá paridad de precios entre ambas opciones de distancia entre ejes, lo que brinda a los clientes la libertad de elegir el tamaño de bandeja que mejor se adapte a sus necesidades de transporte.

Cuáles son los precios de la Ford F-150 2025

El precio de lista del fabricante para las variantes SWB y LWB del F-150 actualizado se muestra a continuación en dólares australianos: