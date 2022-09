Cómo hizo esta mendocina para convertir su pasión en un servicio online para otras personas

Daniela Alvarez es una sanrafaelina que creó un Instagram llamado Mansa música, donde comunica acerca de los diferentes conciertos en Mendoza y novedades respecto a la música de la provincia y otras. En Mdz Femme nos contactamos con ella para conocer un poco más acerca de ella y su proyecto.

Ella, además de ser una amante de la comunicación y la música, es ingeniera química ambiental y está estudiando análisis de datos. Desde que tiene memoria ama escuchar música y descubrir artistas.

Daniela Álvarez es la encargada de hacerte conocer muchos más músicos. Foto: Instagram.

¿Cómo comenzaste Mansa música?

Llegué a la música mendocina gracias a Illya Kuriaki & The Valderramas, ya que en marzo del 2015 se presentaron en la Plaza Independencia junto a Usted Señalemelo. Recuerdo que anoté su nombre en mi celular. A los días de buscarlos, sacaron su primer disco y los comencé a seguir. Gracias a ellos descubrí y comencé a escuchar más bandas de Mendoza y me adentré a la música de mi provincia.

Mansa Música nació a finales de 2017 mientras cursaba en la facultad. Tenía unos amigos músicos que tocaban en bares de Mendoza y noté que sólo compartían esta información con sus conocidos y no había algún medio que resaltara a los artistas locales. La red social que más consumía en ese momento era Instagram, así que decidí crear una cuenta anónima para compartir eventos de artistas locales. Me puse a averiguar todas las bandas o artistas que existían en la provincia y los comencé a seguir y compartía sus eventos. Se comenzó a esparcir la voz y cada vez tenía más eventos que subir y los artistas comenzaron a informarme sobre sus nuevos temas, discos y videos y comencé a compartirlo. Al tiempo se sumó Nicolás Correa sacando fotos y comenzó a realizar registros más profesionales voluntariamente.

Sin querer se convirtió en un medio digital. Tuve que aprender a hacer una web para poder organizar mejor toda la información. Subía noticias, eventos y registros. Redactaba, diseñaba gráficas, respondía mails y mensajes. Le dedicaba más de 8 horas diarias. Claramente me gustaba mucho. En el 2020 realicé mis prácticas y proyecto final de la facultad y me recibí. Comencé a trabajar y ya no tenía tanto tiempo libre. Luego, como extrañaba mi cuenta volví pero con un enfoque más personal.

¿Qué te inspira a seguir con esto?

Siento que desde que la creé una parte de mi encontró su lugar. En mis grupos de amigos solía ser la única que le importaba que tal banda había sacado un nuevo disco, por ejemplo. En Mansa puedo compartir esto y a alguien le va a importar también o tal vez de la curiosidad descubre un nuevo artista y luego me cuenta su experiencia con esto. Si bien Mansa nació para artistas de Mendoza, yo no sólo escucho música local. Por lo que ahora me permito compartir alguna información de otros artistas internacionales que sigo y sobre eventos que suceden en Argentina a los cuales voy o quiero ir.

¿Qué es lo que más te gusta de la música?

La forma en que conecta a las personas. Uno sigue a un artista o banda porque conecta con su música, ya sea con las letras, las melodías o un conjunto de todo. Cuando estoy en un concierto, muchos desconocidos nos reunimos con un mismo propósito que es disfrutar y pasarla bien y todo es gracias a la música. En lo personal, es mi compañía fija y lo va a seguir siendo. La música le da color a la vida.

¿Cuáles son tus artistas favoritos?

El género que más consumo es “lo-fi” pero a la par está el género “indie” con casi todas sus alternativas: pop, rock y soul.

Con Mansa Música sigo a más de 300 artistas pero los mendocinos que más escucho son Usted Señalemelo, Mi Amigo Invencible, Pasado Verde, Gauchito Club, Alejo y Valentín, Yuls, entre otros. Y de los nacionales escucho Él Mató a un Policía Motorizado, Bandalos Chinos, Conociendo Rusia, Nafta, Louta y Ca7riel y Paco Amoroso. Además, escucho muchos artistas internacionales, principalmente ingleses como Louis Tomlinson y Harry Styles.

¿Cómo ves a la música mendocina hoy?

Los artistas mendocinos están desde hace años a un nivel increíble. Hay muchos de distintos géneros que se destacan en la provincia y fuera de ésta también. Sin dudas están en la mira de muchos, razón por la cual casi siempre están entre los principales festivales y eventos del país.

En lo personal nunca he parado de ver crecimiento profesional por parte de ellos y creo que muchos están a la altura y están logrando grandes carreras en la industria y lo seguirán haciendo.

¿A dónde te gustaría llegar con Mansa música?

Mansa está en proceso de rediseño ya que no puedo seguir manteniéndola como medio digital, pero es la parte pública que me conecta con la música, por eso no quiero dejarla. Intentaré seguir aportando mi granito de arena en la cultura y ayudar a los artistas mendocinos, como así también poder compartir los eventos a los que puedo darme el gusto de pagar e ir. Mansa Música será mi parte “influencer”.

Además, me gustaría poder conseguir un sponsor de transporte, tal vez, así no me privo tanto de ir a eventos. Desde siempre he promocionado más eventos de los que voy. Yo se que concurro a varios pero créanme que iría a muchos más si pudiera. Y si hablamos de sueños, siguen mis ganas de una cámara o un súper celular para poder compartir mis experiencias de forma más amena. Algún día llegaré a eso.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Me gustaba y me gusta hacer lo que hago en Mansa pero la mayoría no lo ve como un trabajo, ya que no soy remunerada por lo que hago. Dedicarle más de 8 horas diarias a un hobbie no es estable, por lo tanto, estoy en camino a conseguir un trabajo corporativo y remoto en lo posible y así poder tener un poco más de libertad para hacer lo que me gusta y viajar a conciertos y festivales por el mundo, compartiendo mi experiencia con la música.

Muchas gracias Dani por compartir tu amor por la música y por tu buena onda.

Clickea aquí para conocer más acerca de Mansa música. ¡Síguela en Instagram!