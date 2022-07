Los beneficios del teatro en los niños y niñas

El teatro es una de las tantas actividades que pueden hacer nuestros niños y niñas en vacaciones de invierno. En esta nota, hablamos con Rodrigo Navarro Sardá sobre los beneficios, los objetivos y el efecto que provocan las actividades teatrales en los más chicos.

Rodrigo es profesor de teatro en jardines maternales y da cursos para niños y niñas, adolescentes y adultos. Además, es actor y dirige Proyecto Tajamar, que es un espacio para la formación en arte, entre otras actividades.

Rodri es un apasionado del arte. Foto: Gentileza.

“Partimos de la base de que el teatro es comunicación, desde allí lo vincular es clave. Concebir el teatro como un hecho grupal obliga, en el buen sentido de la palabra, al vínculo y a la relación. Desde ese momento, en el que se establece la comunicación, es que yo me tengo que relacionar y vincular con mis compañeros en escena, en el aula o en una práctica teatral. Entonces, el arte en los niños, sobre todo, es sanador porque básicamente lo que hacemos es incentivar, desarrollar, estimular la imaginación, la creatividad, la capacidad lúdica, los vínculos y la socialización”, explicó Rodri.

“Para que los niños y niñas se puedan desenvolver, todas las actividades se realizan desde el juego. El teatro es lúdico, por sobre todas las cosas, es juego e imaginación. Entonces, los profesores y profesoras van tirando pautas de ejercicios claves que tienen que ver con la improvisación, con el desarrollo de la desinhibición y, después, se empieza a jugar”.

El teatro es perfecto para los más peques.

“En una época donde la tecnología es primordial, el teatro no busca, en absoluto, luchar ni confrontarse con los avances tecnológicos. Considero que hay que hacer teatro para equilibrar eso, para que los chicos y chicas puedan desarrollar la capacidad creativa y poner el cuerpo en movimiento. El teatro te pone en acción, te saca de la silla y te hace ejercitar, divertirte, relacionarte, jugar, imaginar y pensar”, añadió.

“Para mi, el efecto que tiene el teatro en los niños y niñas es la alegría, es la felicidad, es un espacio de creación absoluto. Entonces, siempre el niño o la niña quiere ir a su clase porque están los prejuicios dados de baja, como también los límites y es todo más permeable. En el teatro, lo que es rígido se quiebra. En esta actividad, siempre lo permeable es bienvenido para aceptar lo distinto, para innovar, probar, conocer e investigar. Empieza a generarse una sensación de libertad, donde nadie te juzga, donde todo es bienvenido y donde aprendes que lo distinto convive. Esto provoca que se comiencen a ver los efectos en los niños y niñas, empiezan a relajar la cabeza y las estructuras y a disfrutar por sobre todas las cosas”, sumó Rodri.

"La actividad artística se puede realizar a partir de los 3 y 4 años. Y por supuesto, lo recomiendo para todas las edades, desde los más pequeños hasta adultos mayores. Cualquier edad es buena para hacer teatro".

Rodrigo explicó que si un padre está en duda de mandar a su hijo/a a teatro: “ que lo mande, me lo va a agradecer toda la vida. Aporta poder expresar lo que uno siente y hay veces que los pequeños y pequeñas no tienen las herramientas para manifestar lo que quieren decir o cómo se sienten. El teatro, lo que hace es darte esas herramientas y demostrarte que las cosas no solo se pueden mostrar de una manera. Entonces, a nivel emocional, hay muchos niños y niñas que encuentran la forma de expresarse gracias a un taller de teatro. Lo muestran con un gesto, expresiones, con el cuerpo y con muchas herramientas más”.

¡Muchas gracias Rodri por compartir tu conocimiento y tu amor por el arte! Todos los éxitos.