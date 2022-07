Una gran idea de look si eres fanática de Los Simpson

En pequeños detalles y guiños al público, a lo largo de los 32 temporadas y 706 capítulos emitidos a lo largo de 32 años, Los Simpson suelen anticiparse a la realidad. Esta vez, fue Lisa la protagonista de esta especie de premonición animada que rescatamos, porque tiene que ver con su look.



Por supuesto, la futura líder apareció como presidenta de Estados Unidos en unos años y su look, estiloso e impecable, fue exactamente igual al de la actual vicepresidenta, Kamala Harris ¿Lo puedes creer? Lo analizamos.

El look de Kamala Harris que Los Simpson anticiparon

El look inspirador de Kamala Harris anticipado por Los Simpson. Fuente. Elle

La vicepresidenta, que llegó al poder junto con el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asumió a fines del año pasado en un hecho histórico e inédito hasta ese momento.

Durante su primer discurso en la ceremonia de asunción, la flamante vicepresidenta lució un look tan elegante y formal como atinado, diseñado por Christopher John Rogers.

En un gesto muy americano, acompañó el traje en tono azul violáceo con blazer, falda midi y blusa de idéntico tono, con un prendedor estilo joya y un collar corto de perlas del creador puertorriqueño Wilfredo Rosado.

Un estilo inspirador por el tono vibrante, la sofisticación, los detalles de luz ¡y porque Lisa Simpson lo había lucido tal cual en un capítulo anterior! ¡Sí! Las caricaturas amarillas que captaron la atención de todos los públicos en todo el mundo mediante la ironía y el humor retratando una familia tipo de Estados Unidos volvieron a acertar.

Los fanáticos de Los Simpson habrán notado, mucho más si eran americanos, que en el episodio donde se dibujaba el futuro de los niños de la familia (“Bart to the Future“), emitido en el año 2000, aparece la versión adulta de Lisa Simpson ¡con un look idéntico al de Kamala Harris ese día!

Un look inspirador y super poderoso de Lisa Simpson

Sin dudarlo, los trajecitos son furor entre las figuras políticas de todo el mundo, pero tienen el sello americano desde que pisó la Casa Blanca Jackie Kennedy.



Ella reescribió el estilo de la figura femenina y, aunque en ese momento la mujer no tenía el lugar que tiene hoy, con la representación que por suerte fue creciendo, es cierto que se trata de un clásico que no falla para eventos formales, pero estilosos.

Captura de pantalla de la red social Twitter: hasta los pendientes son iguales. Fuente. Twitter

Lo más curioso es que el capítulo de Los Simpson muestra con detalle un look igual al de Kamala Harris pero, además, Lisa Simpson está jurando luego de un mandato conflictivo de ¡Donald Trump!

Si esto no las inspira lo suficiente para probar con el estilo de trajecito en clave monocromo, con el detalle de perlas y en un color vibrante, es que no creen en las coincidencias.



Los entendidos dicen que el look de la flamante vicepresidenta tenía el significado oculto del “bipartidismo“ ya que si se fusionan los colores azul (que representa a los demócratas) y rojo (característico de los republicanos) resulta un color azul violeta, como el que lució la figura política.

Las perlas serían un símbolo de estatus y pertenencia universitaria, ya que de la casa Alpha Kappa Alpha, sus miembros reciben una insignia con perlas.

Como sea, este look combina lo mejor de la potencia femenina y simboliza un momento emblemático, ahora que lo sabes, por la predicción de Los Simpson.

¿Qué esperas para recrear este look en tu próximo evento? ¡Tendrás una muy buena anécdota que contar!

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.