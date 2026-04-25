Manuela Viale usó un look que vas a querer copiar: cómodo y chic

Manuela Viale deslumbró con un look sastrero moderno y chic, ideal para replicar esta temporada. Mirá las fotos en la nota.

Durante el junket de prensa de "Instante", Manu Viale presentó un look coherente con el momento profesional que atraviesa. A través de sus redes, la actriz compartió imágenes donde se la vio cómoda y estética al mismo tiempo, logrando un punto de encuentro entre funcionalidad y estilo que resultó muy acertado.

Manu eligió un conjunto de dos piezas compuesto por blazer y pantalón de tiro alto, ambos con una estampa en tonos neutros que remitió a paisajes o texturas naturales. El blazer, levemente cropped, le dio estructura sin rigidez, permitiendo que el look mantuviera una fluidez alineada con las tendencias actuales de sastrería descontracturada.

El pantalón, por su lado, tenía una caída recta que le estilizó la figura y logró un buen equilibrio. Debajo del blazer, llevó un top tejido en tono claro, de textura acanalada, que funcionó como base neutra frente al protagonismo del estampado.

Los accesorios se mantuvieron en una línea sutil pero efectiva, luciendo un collar largo dorado, aros pequeños en sintonía y un calzado en tonos tierra que acompañó la paleta general.