Wanda Nara: "extreme makeover" y su nuevo look radiante

Por mucho tiempo nos hemos enfocado en su vida privada: su matrimonio con el futbolista Maxi López, su romance con quien era su amigo, Mauro Icardi, su relación con su hermana Zaira Nara y los conflictos con su padre.



Hoy Wanda Nara, o Wanda Icardi, como se define en su cuenta oficial de Instagram es la absoluta protagonista de su vida y, si aparece en las cámaras, solo es para contar algo sobre sí misma.



Sus renovados looks también dan que hablar: las marcas más importantes de Europa y el mundo se desviven por vestirla y que pose con alguno de sus productos y prendas destacadas.



Te invitamos a ver un repaso de sus outfits más vanguardistas, su look al mejor "estilo italiano" y las tendencias en peinado y make up que le sientan excelente.

Vuitton fan

Si algo le gusta a Wanda Nara es la prestigiosa marca Louis Vuitton. Carteras, camisas, zapatos y t-shirts. De pies a cabeza, Wanda suele elegir los productos Vuitton como sus favoritos.







Esta marca habla por sí sola: quienes la eligen y exhiben en sus outfits demuestran su conocimiento y gusto por la alta moda francesa.

Rubio frío

Hace tiempo que cambió su color de pelo por un rubio parejo, más ceniza y con tonalidades frías. Los dorados más cálidos pasaron de moda y Wanda lo sabe.



Casi platinada, al mejor estilo "Susana Giménez", Wanda Nara luce un rubio que realza sus facciones, suaviza su mirada y combina a la perfección con cualquier maquillaje (especialmente los glitter eyes que vemos en este post).





Belleza de hermanas: Wanda y Zaira

Aunque muchos periodistas busquen "roña" tras la pregunta de quién es más linda, Wanda y Zaira Nara se llevan muy bien y no parecen competir.



"La rubia y la morocha" son muy parecidas, pero tienen looks distintos. Ambas comparten la pasión por la moda, las rutinas de skincare y el maquillaje.





Luego de algunos arreglos en el look de Wanda, pudimos comprobar que "las Nara" son ambas bellísimas y hasta muy parecidas. ¡Juntas se ven mejor!

Fit & glam

Súper asentada en Milán, Italia, Wanda no deja de entrenar o de salir a pasear por las calles italianas con outfits urbanos, cómodos y "sporty-chic".







Sin embargo, no puede evitarlo: a cualquier look le añade un toque glam. Boca roja, ondas en el cabello o algún accesorio brillante para dar la nota. Wanda Nara jamás será vista "sencilla".

Bonus track: "mini-Wandas"

Wanda Nara tiene cinco hijos:

Sus tres varones con Maxi López (Constantino, Valentino y Benedicto)

Y sus dos amadas "nenas" con Mauro Icardi (Isabella y Francesca).

Las mujeres Icardi son fans de la moda desde cualquier edad. Así se vio a las dos hijas de Wanda Nara muy tiernamente "lookeadas" por su mamá para una producción de fotos:







¿Qué pasará cuando sean más grandes? ¿Seguirán los "fashion steps" de mamá?