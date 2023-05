Cómo verte más estilizada en este otoño

Durante los días más fríos del año puede ser difícil verse estilizada ya que empezamos a sumar prendas más gruesas a nuestros looks. Esto puede hacer que busquemos piezas demasiado holgadas o que no sean las más indicadas para nuestra silueta. Además, muchas veces creemos que la forma de vernos más estilizadas, altas y elegantes es usar zapatos o botas con tacos altos que no siempre son los más cómodos para nuestro estilo de vida.

Por suerte hay algunos trucos para estar abrigada, mantener tu estilo y lucir estilizada. Siempre recordá que tu outfit ideal es aquel que viste a tu cuerpo real para tu estilo de vida, buscá entonces looks que te acompañen y muestren al mundo tu mejor versión.

Líneas verticales:

Así como las líneas horizontales llevan el ojo hacia los lados, las líneas verticales lo llevan hacia arriba, esto las convierte en nuestros grandes aliados a la hora de estilizar nuestra silueta. Podemos usar prendas con estampado en líneas verticales o generarlas con nuestras prendas. El escote en V es ideal para cuando queremos alargar el cuello y equilibrar la espalda.

Otro tip para generar verticalidad es sumar un chal o bufanda que caiga a los costados del cuello. Buscá que sea de un color que destaque tu paleta natural.

Las líneas verticales y el escote en V son grandes aliados, animate a usarlos.

Imágen @elisavalois

Imágen: @stylethemonde.

El calce importa:

Uno de los tips más importantes y muchas veces pasamos por alto es el calce de las prendas. Estás deben ser del talle correcto, acá no importan las etiquetas. La ropa cuando es del talle correcto destaca nuestra belleza natural y nos ayuda a llevar la atención hacia aquello que queremos destacar. Mientras que una prenda más chica de lo necesario destacará lo que deseamos disimular, además de la incomodidad que genera.

Por otro lado, cuando la ropa es grande para nuestra silueta, nos oculta. Si encontramos una prenda que nos encanta, o ya la tenemos y por algún motivo ahora nos queda grande, lo ideal es hacerla ajustar para que vuelva a destacar aquello que más nos gusta de nuestra figura. Si te gusta el estilo oversize, cuidá que las prendas no sean exageradamente grandes. Imagen @styleandthebeach

Armonía de color:

Para lucir más estilizada, las combinaciones de colores armónicas son ideales, ya que al no haber cambios bruscos o contrastes fuertes la silueta parece más equilibrada y alargada. Elegí combinaciones de colores monocromáticos o análogos para lograr un look agradable. Al pensar en looks de tonos análogos, lo más recomendable es elegir dos colores, por ejemplo rojo y rosa o azul y violeta. Esto ayuda a crear la ilusión óptica de una silueta más alta y estilizada. Animate a usar color! Imagen @lulstouch

Siguiendo la línea de los looks armónicos en color, los outfits monocromáticos alargan la silueta. Cuando hablamos de looks monocomátivcos, estos pueden ser en un mismo tono de color o pueden ser una gama de tonos en el mismo color, por ejemplo podemos combinar dfernetes grises o diferentes texturas en el mismo tono para mantener la monocromía y lograr profundidad.

El calzado

Los zapatos y botas en punta ayudan a alargar visualmente la pierna, por lo que son ideales si lo que buscamos es vernos más estilizadas. Además ayuda que sean de color nude, del mismo que nuestra piel, o del mismo tono del pantalón. Esto da continuidad a la pierna y logra ese efecto de piernas infinitas tan deseado.

Si buscás verte más estilizada, buscá calzado que no tenga adornos en la zona de los tobillos o pantorrilla y que la suela sea del mismo tono. Usá mules o botas en punta para alargar tus piernas.

Imágen @rudshoes Imágen @rudshoes

Siempre recordá el tip más importante de todos: elegí el outfit que querés usar, tené en cuenta que nuestra imagen personal es nuestra carta de presentación, usá la ropa y la moda a tu favor, para transmitir el mensaje que deseás y mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca

Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com