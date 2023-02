Los impresionantes looks de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Dibu Martínez y Scaloni en The Best

Como sucede todos los años, The Best nomina a los mejores en el mundo del fútbol y este lunes se eligieron a los ganadores de cada categoría. Las cuatro categorías más importantes quedaron en manos de tres argentinos: Lionel Messi triunfó como Mejor Jugador del Mundo y fue electo como uno de los jugadores del once ideal. Además, Scaloni ganó como Mejor Entrenador del Mundo y Emiliano "Dibu" Martínez se consagró con el premio de Mejor Arquero.

Antes de subir al escenario a recibir sus merecidos galardones, los argentinos pasaron por la alfombra verde de The Best y sorprendieron con sus elegantes looks. Lionel Messi y Antonela Roccuzzo eligieron combinar sus estilismos en color negro firmados por Dolce&Gabbana.

Lionel y Antonela.

Mientras que el 10 optó por un traje de pantalones pinzados, chaqueta ajustada con solapas de lentejuelas, camisa y moño; su esposa llevó un vestido de cuello alto, mangas largas, drapeado y sensual tajo lateral combinado con largos pendientes y bolso en forma de rosa roja.

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, también lució sobrio con su traje en azul real de pantalones pitillo y chaqueta que combinó con una clásica camisa blanca, corbata turquesa y zapatillas negras urbanas. El toque del calzado canchero ayudó a que su look fuese uno de los más acertados de la noche.

Foto: Instagram @lionelsebastianscaloni.

Por último, Emiliano Martínez y Mandinha posaron para las cámaras antes de que el "Dibu" fuese premiado, y ambos se decantaron por looks ultra fabulosos. El arquero apuntó a un traje negro de pantalones pinzados y chaqueta junto con camisa blanca y corbata negra, mientras que Mandi llevó un vestido brillante con semi transparencias y ajuste en la cintura, combinado con un clutch en blanco crema y stilettos.

Foto: Instagram @martinezfansdeldibu.

Los argentinos triunfaron nuevamente como los mejores en la cancha y en la red carpet. ¡Vamos Argentina!