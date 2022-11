La colección navideña de Shakira se acaba de lanzar y está a punto de agotarse

Luego de su separación con Gerard Piqué y el lanzamiento de su nuevo single "Monotonía", Shakira se ha convertido en una de las famosas más comentadas y populares del 2022. Parar cerrar el año sorprendiendo a sus fans, protagonizó la colección de moda navideña de Burberry.

Esta mítica marca de origen inglés es muy conocida en el mundo, tiene su propia pasada en la Semana de la Moda de Londres y ha tenido como musas a reconocidas modelos como Cara Delevigne y Kate Moss. Por lo general, sus tradicionales embajadoras han sido inglesas y esta es la primera vez que Burberry apuesta por una mujer latinoamericana como Shakira.

Con un vestido translúcido, Shakira cautivó a la moda internacional como protagonista de Burberry. Foto: Vanity Fair.

La colección llamada "The Night Before" (en español, La Noche Anterior) muestra a Shakira en un video corto con dos looks diferentes para usar durante las fiestas de fin de año. El primero es mucho más formal, en el que la cantante enseña un vestido largo nude translúcido con estampas de palabras en negro y bordados brillantes. Una opción muy sensual y cautivante como solemos ver en Shakira.

Marcando un estilo más inglés y propio de Burberry, la firma enfundó a la colombiana en un segundo outfit preppy usando su clásico estampado Príncipe de Gales en tonalidades marrones en una camisa, bolso y pantabotas. La única prenda lisa fue una falda midi en beige con doble botonadura haciendo referencia a su tradicional trench.

Shakira también posó con un look casual e inglés. Foto: S Moda.

Aunque Burberry solo mostró a Shakira con dos estilismos, la colección está plagada de prendas chic y sobrias para llevar durante las fiestas de fin de año. Las características más repetidas fueron prendas brillantes o metalizadas, trajes, sweaters de materiales invernales como la lana con bordados joya, trenchs, conjuntos falda-chaqueta, entre otros.

También, en la página web podrás encontrar distintos complementos para combinar con estos looks como botas, bolsos de símil piel o estampados, clutchs, diademas brillantes, pendientes y anillos. Todo pensado para que obtengas tu atuendo de lujo para el cierre del 2022 en un solo lugar.

Lo que debemos advertirles es que Burberry es una marca de lujo, por ende, sus precios son elevados en cualquier parte del mundo. Específicamente, en esta línea navideña, podrás hallar precios que comienzan en los 600 euros ($96 mil pesos argentinos) por unos stilettos hasta los 5000 euros ($800 mil pesos argentinos) por un vestido.

A solo un mes y medio de las fiestas, Shakira y Burberry hacen su entrada triunfal con su colección navideña. ¿Te autoregalarás una lujosa prenda de esta línea?