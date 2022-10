Wanda Nara tiene en su guardarropa el traje que todas necesitamos

Wanda Nara es una de las referentes argentinas en el mundo en cuanto estilo se trata. La empresaria dejó siempre en claro que a ella le gusta usar prendas de lujo o poco accesibles en su vida cotidiana y lo defiende en todos sus looks. De igual manera, Wanda no se pierde de usar los clásicos de la moda como los trajes.

Aunque a simple vista pareciera que todos los trajes son iguales, esto no es así. Cada conjunto tiene un diseño particular que puede favorecer a un grupo de mujeres, mientras que hay otros trajes que son ideales para otro grupo de mujeres. La cuestión reside en encontrar un traje que te favorezca, con el que te sientas cómoda y no pierdas de vista las tendencias.

Para lograr estas tres condiciones, buscamos cuáles son los trajes que elige Wanda Nara y encontramos muchos conjuntos que pueden servirte para tomar como ejemplo a la hora de que compres uno. ¡Apunta sus tips!

Clásico negro

Wanda Nara propone un look sensual con el clásico traje negro. Foto: Instagram @wanda_nara.

¿Quién no ha pensado alguna vez en comprarse un traje negro? Sin dudas, esta es una de las mejores inversiones que puedes hacer hoy para que dure el resto de tu vida. El negro es el color base por excelencia y, cualquier prenda que compres en este color, será eterna.

Wanda Nara ha llevado muchas veces el típico traje negro, dándole su vuelta de tuerca. En este caso, la influencer eligió un conjunto negro satinado de pantalones wide-leg y blazer junto con un sensual crop top negro de escote profundo, cintas en la cintura y apliques brillantes. Esta es la manera para obtener un estilismo sensual sin restarle elegancia al traje negro.

Barbiecore

El traje rosado, la tendencia que llevó Wanda Nara. Foto: Instagram @wanda_nara.

El traje en cualquier tonalidad de rosado cumple con la tendencia 2022 del Barbiecore. Por supuesto que este color no es tan combinable como el negro, pero permite varias apuestas como la fusión con el rojo, naranja, azul o verde. Asique si vas a invertir en un traje rosado, ¡no tienes que dudarlo!

Por ejemplo, Wanda Nara optó por un traje Zara en color fucsia con pantalones de pinzas y blazer, combinado con un bralette negro, zapatillas Nike en verde, rosa y blanco, y bolso verde esmeralda de Hérmes. Aquí la empresaria decidió que el fucsia de sus prendas iría con el verde de sus complementos y logró un combo tremendo. ¿Qué les parece?

Militar

Si quieres ir por algo entre lo clásico y la tendencia, puedes decantarte por un traje de estilo militar. Uno de los beneficios de este tipo de conjuntos es que puedes usar las prendas juntas o por separado según la impronta que quieras marcar, ya sea más arriesgada o más sencilla.

Wanda Nara usó ambas prendas en un mismo look. La empresaria llevó unos pantalones cropped y un blazer con botones dorados, ambos en verde militar, junto con un top blanco, stilettos negros, bolso símil piel en blanco y cinto negro con hebilla dorada de Balmain.

Wanda Nara define sus trajes favoritos y nosotras los necesitamos todos. Ahora, es tu momento para que optes por uno y lo lleves como la influencer.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!