Test al Chevrolet Cruze: sedán argentino que deja bien parado al segmento

Con una versión tope de gama recién estrenada llamada Premier pero con la fuerza de un producto vigentes, es que nos subimos a la versión LTZ AT Plus del Chevrolet Cruze, el sedán para el segmento C de la marca estadounidense.

Se trata de un vehículo conocido y muy atractivo, con versiones también de cinco puertas, destacadamente agraciadas desde el diseño.

En nuestro caso, gracias al concesionario oficial Yacopini, nos subimos al casi tope de gama, hoy sólo superado por el recientemente estrenado Premier.

El motor en todos los casos (incluidas las versiones 5 puertas) es un 1.4 litros turbo naftero que eroga 153 cv de potencia y 245 nm de torque, y se asocia a una con caja automática o manual, siempre de seis velocidades.

Chevrolet Cruze.

Con estas especificaciones dejamos en claro que el motor nos encantó. Siempre hay potencia, en baja o en alta, para mover al Cruze como si fuera un vehículo mucho más pequeño y liviano de lo que es. Justamente en esa agilidad a prueba de tránsito pesado, más el confort de marcha excelente, está la mejor cualidad del modelo a la hora de manejarlo en la ciudad.

Chevrolet Cruze.

Al mismo tiempo, el habitáculo de excelente calidad y terminaciones, con superficies agradables al tacto y con espacio para sentirse realmente a gusto, lo hacen un auto destacado para el día a día e ideal para salir a la ruta y hacer cientos de kilómetros sin extrañar el sofá del living de casa.

A su vez, el diseño interior trasmite sensación de exclusividad y lujo, que es acompañado por un funcionar tablero de instrumentos de cuatro agujas, computadora de a bordo y numerosos comandos en el volante. A su vez, la central multimedia es de buen tamaño y excelente funcionamiento.

Chevrolet Cruze.

Si nos vamos a las plazas traseras nos sentiremos como un millonario en su “limo”. Sobra espacio para todos lados, el cuero claro de los tapizados nos da sensación de mucha calidez y a su vez refinamiento. El espacio, vale remarcarlo, es además de generoso muy agradable.

Chevrolet Cruze.

El baúl es enorme, acorde con sus competidores (principalmente el Corolla, el discontinuado Focus), donde se puede llevar de todo y más.

Todo esto, acompañado por un impulsor súper eficiente, de cilindrada acotada pero con potencia suficientes para mover al Cruze según los deseos del conductor.

Chevrolet Cruze.

Párrafo aparte para la seguridad, ya que el modelo obtuvo excelentes calificaciones en las habituales pruebas de LatinNCAP.

En conclusión, si los sedanes se están despidiendo, en este caso el Cruze lo hace a lo grande. Es una muy interesante posibilidad de compra, que ofrece las bondades de un vehículo mediano equipado con un motor excepcional y con una calidad que se disfruta día a día. Pruébelo, querido lector, no se quede con las ganas, que para eso están los demos en las concesionarias.

Ficha técnica

Motor: naftero turbo

Cilindrada: 1.4 litros

Potencia: 153 cv

Torque: 245 nm

Precio: desde 1.090.700 pesos.

Dónde encontrarlo: Chevrolet Yacopini