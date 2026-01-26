Tasman y K4: la impresionante pick-up y el moderno sedán que Kia lanzará en la Argentina

Un año más Kia Argentina vuelve a Costa Esmeralda como sponsor oficial, y además de ofrecer un montón de actividades y beneficios para residentes y turistas en este exclusivo barrio privado en la Costa Atlántica, la marca surcoreana muestra todo su portfolio actual y además adelanta algunas de las novedades que tendrá para el mercado argentino durante 2026.

En este increíble predio natural ubicado al norte de Pinamar, Kia acompaña diversos programas deportivos y eventos incluyendo torneos de fútbol, pádel, tenis y golf, así como propuestas de bienestar.

Adicionalmente para esta temporada incorporó los novedosos Costa Bus, nada menos que dos unidades del utilitario K2500 especialmente adaptadas como transporte oficial del barrio que respalda el traslado de los visitantes entre los distintos puntos.

Como parte de las experiencias en Costa Esmeralda, este año se reforzó la conciencia ambiental y sustentable mediante la tradicional limpieza de costas y playas, ofreciendo también talleres de concientización sobre el cuidado de la flora y fauna nativa de nuestro país.

Cabe destacar que en el apartado gastronómico durante el verano la marca propone las “ Kia Full Moon ”. Se trata de veladas gourmet que celebran la fusión entre alta cocina y vinos bajo la magia de la luna, experiencias que se replican por el momento en la Costa Atlántica y próximamente en Mendoza.

Cabe destacar que desde esta semana y hasta después de carnaval Kia ofrece la posibilidad de realizar Test Drive de K3 en Costa Esmeralda: para ello hay que contactar al staff Kia en el Sector Deportivo del barrio para anotarse, de lunes a jueves de 12 a 18 horas.

https://cdn.jwplayer.com/previews/jnN2H1Rh-ct4IVGcW

Tasman y K4: las dos grandes apuestas de Kia para la Argentina en 2026

Luego del gran éxito que significó para la marca el lanzamiento del K3 en 2025, Kia vislumbra un 2026 muy prometedor con la llegada de dos modelos inéditos .

Por un lado el K4; un moderno vehículo mediano fabricado en México que estará disponible inicialmente con carrocería sedán (primer semestre) y luego con silueta hatchback (segundo semestre), que además de ofrecer mucha tecnología arribará con el antecedente de haber obtenido la máxima calificación en las pruebas de seguridad realizadas por Latin NCAP.

Pero, sin dudas, la estrella del año será Tasman. Se trata de la primera pick-up mediana de la marca coreana a nivel mundial, destinada a redefinir el lenguaje del diseño en uno de los segmentos más calientes de nuestro mercado.

2

Con una disruptiva carrocería de 5,41 metros de largo y una capacidad de carga superior a una tonelada, Tasman ofrecerá un destacado nivel de seguridad y tecnología en el que se destacan las ADAS (asistencias a la conducción) y una cabina equipada con un enorme cluster digital que combina el tablero de instrumentos con una pantalla multimedia, además de cómodas butacas calefaccionadas y refrigeradas, cargador inductivo y techo solar, entre otros “amenities”.

De momento la marca no confirmó qué mecánica utilizará en nuestro mercado, pero se sabe que estará entre una 2.5 turbonaftera de 277 CV y 422 Nm de torque u otra 2.2 turbodiesel 210 CV y 441 Nm de par máximo, mientras que el sistema de tracción será 4×4 desconectable, con reductora, bloqueo de diferencial trasero y tres modos de manejo. Será lanzada a mediados de 2026.