Furor por Brasil: qué playas prefieren los argentinos y cuánto gastan en las vacaciones

Brasil vuelve a liderar como el destino internacional más elegido por los argentinos que se van -o se fueron- de vacaciones este verano . La combinación de naturaleza, playas paradisíacas, cultura y buenos precios convierte al país vecino en la alternativa más tentadora frente a la Costa Atlántica .

Este 2026, el país vecino lidera las preferencias de los argentinos para el verano y el Carnaval , con un fuerte aumento en búsquedas y reservas, según datos de las agencias de viaje.

Año tras año, Brasil reafirma su lugar como el destino internacional más elegido por los argentinos. Las razones son claras: playas paradisíacas, buena conectividad, precios competitivos y una oferta variada que abarca desde relax hasta entretenimiento cultural.

Laura Amorós, Gerente Senior de Marketing de Despegar Argentina, explicó, en diálogo con MDZ , que destinos como Búzios, Florianópolis y Río de Janeiro registraron crecimientos del 53%, 42% y 34%, respectivamente, en las búsquedas del último mes, exponiendo, así, el mayor interés de los argentinos por vacacionar en las playas paradisíacas del país vecino.

A esas búsquedas se suman otras zonas del nordeste brasileño como Natal, Maceió, Recife y Porto de Galinhas, que ganan terreno con su naturaleza exuberante y propuestas para todo tipo de viajero. En este sentido, la agencia de turismo Almundo indicó que cada vez son más los argentinos que muestran interés por pasar sus vacaciones en las siguientes playas:

Copacabana e Ipanema (Río de Janeiro);

Jureré y Canasvieiras (Florianopolis);

Pajuçara y Ponta Verde (Maceió);

Ponta Negra (Natal);

Geribá (Búzios);

Boa Viagem (Recife).

Qué dicen los argentinos que viajaron a Brasil este 2026

Micaela había soñado con pasar un Año Nuevo con amigas en Brasil y, este 2026, lo cumplió. Según contó a MDZ, se hospedó en Leblon, un barrio de lujo en la Zona Sur de Río de Janeiro por el cual quedó fascinada debido a “las playas limpias, la buena onda de la gente y la seguridad”. “Cada uno estaba en su mundo sin molestar a nadie; y la ciudad y las playas, muy limpias”, destacó la joven que, aseguró, repetiría la experiencia para conocer el norte del país vecino.

Brasil, Río de Janeiro Los pueblos costeros de Brasil combinan mar, calma y tradición cerca de Río de Janeiro. Shutterstock

Si vamos a lo económico, Micaela reveló que, durante las vacaciones en Brasil, gastó unos 2.000 reales en comidas, salidas y alquiler de sombrillas -es decir, en los gastos del día a día-, lo que equivaldría a unos 550.000 pesos argentinos, teniendo en cuenta la cotización oficial del Real en el Banco Nación (1 Real está a 278 pesos argentinos actualmente).

Para alojarse una semana en un departamento ubicado en Leblon, eligió alquilar a través de la plataforma Airbnb una vivienda a USD$2.000, monto total que dividieron entre ella y sus amigas. Según explicó Micaela, les tocó un alquiler “caro” debido a la temporada alta y a la demanda por la celebración de Año Nuevo. No obstante, encontraron opciones más económicas después del 1 de enero en otras zonas de Río.

Por su parte, Agustín, que ya conocía Brasil, eligió pasar las vacaciones con su pareja en el norte, precisamente, en las playas de Pipa y Natal. “En el norte mejora mucho el paisaje y hay un poco menos de gente”, aseguró Agustín Sequeyra en diálogo con MDZ.

La playa de Ipanema, colmada de turistas. Foto: Gentileza Visit Brasil Brasil se posiciona nuevamente como uno de los destinos más elegidos por los argentinos en la temporada. Visit Brasil

En estas vacaciones, la pareja gastó unos 1.500 dólares en total por 10 días, incluyendo el alojamiento con desayuno incluido. “Tenés de todos los precios. Nuestro alojamiento fue tipo Apart Hotel, con desayuno continental incluido y cerca de la playa, a 150.000 pesos argentinos por noche. Lo buscamos por Booking y después reservamos directo con el hotel”, detalló.

Respecto a los gastos diarios, Agustín dijo que “podés comer el plato del día por 20 reales ($5.560)”, mientras que, “en un restaurante caro comen dos personas por $50.000”. “En la playa te piden que comas algo ahí. Ponele que con $60.000 almuerzan dos personas y te tomás 4 caipirinhas”, precisó.

Para esto, no llevaron efectivo, sino que se abocaron al uso de apps. “En general nos quedamos con Mercado Pago, que tiene uno de los mejores cambios, aunque Cocos es mejor. Teníamos ya ingresado el dinero en la app”, sostuvo.

Sin dudas, Agustín volverá más adelante, aunque le gustaría seguir conociendo otros destinos. “La diferencia está en los pasajes, pero si se puede pagar esa diferencia, las comidas y hospedajes son más baratos. Y en calidad de playa, Brasil es superior a nosotros”, manifestó en diálogo con MDZ.

Buzios es uno de los destinos más buscados por los argentinos Foto: shutterstock Buzios es uno de los destinos más buscados por los argentinos Foto: shutterstock

Florencia Andurand, otra argentina, celebró la llegada de Año Nuevo junto a sus amigas en la fiesta “Réveillon” que se realiza en la famosa playa de Ipanema, en Río de Janeiro. “Ipanema combina lo que es una ciudad hermosa y grande, con playas increíbles”, señaló la joven, que había viajado a Brasil en dos oportunidades previamente, y agregó: “Prefiero Brasil antes que la Costa Atlántica por el buen clima, playas más amplias, agua más cálida y menos viento. Además, una vez allá, los precios durante las vacaciones suelen ser más accesibles, tanto en el alquiler de sombrillas, por ejemplo, como en la comida”.

Por 9 días y 8 noches, Florencia gastó alrededor de 1.500 dólares con todo incluido. Al igual que la mayoría de los viajeros jóvenes, buscó un departamento para seis personas a través de la plataforma Airbnb. Según precisó, el valor del hospedaje varía mucho según la época y dónde te quedes. “En enero, principalmente la primera semana, Rio de Janeiro es mucho más caro. Del 30/12 al 08/01 pagamos 2.500 dólares en el barrio Ipanema, a tres cuadras de la playa”, declaró.

Con sus amigas, buscaban las opciones más económicas en cuanto a los gastos diarios. “Nosotras comprábamos comida para llevar y comer en la playa. Un almuerzo podía salir 6 dólares y, tomar algo en la playa, entre 3 y 6 dólares. Al salir a comer, dependiendo del lugar, no gastábamos más de 15 dólares por persona, con bebida incluida. En mi experiencia, no gastaba más de 30 dólares por día, según el plan”, formuló.

Tal como lo hicieron Agustín y Micaela, Florencia utilizó billeteras virtuales para pagar durante las vacaciones. Precisamente, eligió pagar con Pix a través de apps como Cocos y Mercado Pago.

PIX Brasil

Carnaval 2026, con récord de reservas para Brasil

El próximo feriado de Carnaval, que se celebrará el 16 y 17 de febrero, ya muestra un 30% más de interés de los turistas argentinos por viajar a Brasil en comparación con el año pasado. “El viajero argentino es cada vez más estratégico: busca anticiparse, financiar y aprovechar paquetes que integran vuelo, hotel y servicios para optimizar el presupuesto”, afirmó Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.

En ese sentido, para algunos, los paquetes se convirtieron en un imprescindible, permitiéndose planificar, asegurarse la disponibilidad, pagar con anticipación vuelos, hospedaje, actividades traslados y seguros.

“En cuanto al financiamiento, la tarjeta de crédito continúa siendo el medio de pago más utilizado y concentra el 65% de las transacciones, lo que refleja la importancia de las facilidades de financiación al momento de organizar una escapada. En paralelo, los pagos en dólares crecieron un 20% interanual, mostrando una mayor adaptación de los viajeros a las distintas alternativas disponibles para planificar sus viajes”, señaló Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.

