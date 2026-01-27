Jetour lanza un nuevo SUV en Argentina: precio y detalles

Famly Argentina anuncia el lanzamiento local de la nueva Jetour T1 i-DM , un SUV híbrido que combina altas prestaciones, eficiencia energética y tecnología de última generación , consolidando la estrategia de la marca en materia de movilidad avanzada y sustentable.

La Jetour T1 i-DM se destaca por su potencia combinada de 346 HP , resultado de la combinación entre un motor naftero 1.5 TGDI, un motor eléctrico de 150 kW y una transmisión híbrida dedicada (DHT) . Esta arquitectura permite ofrecer un equilibrio superior entre desempeño, confort de marcha y consumo eficiente , posicionándose como una de las propuestas híbridas más competitivas del segmento.

Uno de los diferenciales más relevantes del modelo es el respaldo de la garantía , un aspecto clave para el mercado argentino: la Jetour T1 i-DM cuenta con 8 años o 160.000 km de garantía para la batería y 5 años o 150.000 km de garantía para el tren motriz , reafirmando la confianza de la marca en su tecnología híbrida y su compromiso con la calidad a largo plazo.

En un contexto donde los vehículos híbridos ganan protagonismo en Argentina por su eficiencia, costos de uso convenientes y menor impacto ambiental , la T1 i-DM se presenta como la mejor alternativa para quienes buscan reducir consumo y emisiones sin resignar potencia ni equipamiento. Su sistema híbrido permite optimizar el uso de energía, disminuir las emisiones contaminantes y contribuir a una movilidad más responsable con el entorno.

La propuesta se completa con un alto nivel de confort, seguridad y tecnología , incorporando sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), cámaras de visión 540°, climatizador bi-zona, asientos ventilados, pantalla central LCD de 15,6” y conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, entre otros atributos habituales en Jetour que refuerzan su posicionamiento superior dentro del segmento SUV.

El lanzamiento de la Jetour T1 i-DM también refuerza la robustez tecnológica de la marca, reconocida por desarrollar vehículos pensados para distintos escenarios de uso, combinando diseño, ingeniería y fiabilidad. En este sentido, Jetour se ha consolidado ya como una de las marcas chinas más vendidas en Latinoamérica, con una creciente presencia regional y mundial y una estrategia sostenida de expansión.

En el marco de este lanzamiento, Jetour informa que los test drives para la prensa especializada estarán disponibles a partir del mes de marzo, una vez finalizada la etapa inicial de presentación del modelo.

Con la llegada del nuevo modelo de SUV híbrido T1 i-DM, Jetour continúa ampliando su oferta en Argentina. El lineup, que ya cuenta con 7 modelos, reafirma su compromiso con la innovación, la eficiencia y una visión de futuro para la movilidad.

Precio del SUV de Jetour

La nueva Jetour T1 i-DM ya se puede encontrar en la red de concesionarios Jetour de Argentina a un precio de lanzamiento de USD 35.800