Jetour lanza un nuevo SUV en Argentina: precio y detalles
Se trata de un SUV híbrido que combina altas prestaciones, eficiencia energética y tecnología de última generación.
Famly Argentina anuncia el lanzamiento local de la nueva Jetour T1 i-DM, un SUV híbrido que combina altas prestaciones, eficiencia energética y tecnología de última generación, consolidando la estrategia de la marca en materia de movilidad avanzada y sustentable.
La Jetour T1 i-DM se destaca por su potencia combinada de 346 HP, resultado de la combinación entre un motor naftero 1.5 TGDI, un motor eléctrico de 150 kW y una transmisión híbrida dedicada (DHT). Esta arquitectura permite ofrecer un equilibrio superior entre desempeño, confort de marcha y consumo eficiente, posicionándose como una de las propuestas híbridas más competitivas del segmento.
Características del SUV de Jetour
Uno de los diferenciales más relevantes del modelo es el respaldo de la garantía, un aspecto clave para el mercado argentino: la Jetour T1 i-DM cuenta con 8 años o 160.000 km de garantía para la batería y 5 años o 150.000 km de garantía para el tren motriz, reafirmando la confianza de la marca en su tecnología híbrida y su compromiso con la calidad a largo plazo.
En un contexto donde los vehículos híbridos ganan protagonismo en Argentina por su eficiencia, costos de uso convenientes y menor impacto ambiental, la T1 i-DM se presenta como la mejor alternativa para quienes buscan reducir consumo y emisiones sin resignar potencia ni equipamiento. Su sistema híbrido permite optimizar el uso de energía, disminuir las emisiones contaminantes y contribuir a una movilidad más responsable con el entorno.
Equipamiento del SUV Jetour T1 i-DM
La propuesta se completa con un alto nivel de confort, seguridad y tecnología, incorporando sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), cámaras de visión 540°, climatizador bi-zona, asientos ventilados, pantalla central LCD de 15,6” y conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, entre otros atributos habituales en Jetour que refuerzan su posicionamiento superior dentro del segmento SUV.
El lanzamiento de la Jetour T1 i-DM también refuerza la robustez tecnológica de la marca, reconocida por desarrollar vehículos pensados para distintos escenarios de uso, combinando diseño, ingeniería y fiabilidad. En este sentido, Jetour se ha consolidado ya como una de las marcas chinas más vendidas en Latinoamérica, con una creciente presencia regional y mundial y una estrategia sostenida de expansión.
En el marco de este lanzamiento, Jetour informa que los test drives para la prensa especializada estarán disponibles a partir del mes de marzo, una vez finalizada la etapa inicial de presentación del modelo.
Con la llegada del nuevo modelo de SUV híbrido T1 i-DM, Jetour continúa ampliando su oferta en Argentina. El lineup, que ya cuenta con 7 modelos, reafirma su compromiso con la innovación, la eficiencia y una visión de futuro para la movilidad.
Precio del SUV de Jetour
La nueva Jetour T1 i-DM ya se puede encontrar en la red de concesionarios Jetour de Argentina a un precio de lanzamiento de USD 35.800