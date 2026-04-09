Suzuki presenta la nueva gama Hamamatsu Special Edition: características y precios

Suzuki lanza en España la nueva gama Hamamatsu Special Edition , una propuesta que eleva el posicionamiento de su gama alta mediante una combinación de equipamiento exclusivo adicional de fábrica, una identidad estética diferenciada y condiciones de acceso especialmente ventajosas a través de Suzuki Option.

Estas ediciones especiales abarcan algunas de las motos más representativos del catálogo actual de la firma japonesa: GSX-S1000, GSX-S1000GX, GSX-S1000GT, V-Strom 1050 Tech y V-Strom 1050DE. Todas ellas incorporan una completa dotación de accesorios originales Suzuki , diseñados específicamente para cada modelo con el objetivo de optimizar la experiencia de uso.

En la GSX-S1000 , el equipamiento refuerza su carácter naked deportivo mediante la incorporación de elementos orientados tanto a la estética como a la protección y el rendimiento. Destaca especialmente el escape Akrapovic, que aporta un valor añadido en términos de diseño y sonido. El conjunto se completa con cúpula negra, contrapesos, colín trasero, protectores de maneta de freno y embrague, protector de depósito, protectores laterales y asiento bordado. Con Suzuki Option su precio es de 14.065 euros, beneficiándose además de unas cómodas cuotas mensuales desde los 150 euros al mes.

La GSX-S1000GT, concebida para un uso sport touring, añade un enfoque claramente viajero. En este conjunto sobresale el escape Akrapovic, que eleva tanto la presencia estética como la calidad sonora. A su alrededor, se articula un equipamiento pensado para el confort y la funcionalidad, con puños calefactados, un sistema completo de maletas laterales, manetas específicas, contrapesos, asiento bordado y protectores de depósito, dando como resultado una moto preparada para afrontar largos recorridos desde el primer momento. Con Suzuki Option su precio es de 17.074,20 euros beneficiándose además de unas cómodas cuotas mensuales desde los 190 euros al mes.

Por su parte, la GSX-S1000GX lleva la filosofía crossover un paso más allá, combinando confort y versatilidad. Como elemento principal, su escape Akrapovic, que realza el carácter deportivo y la personalidad de la moto. A su alrededor, se integran el asiento premium, puños calefactados, pantalla baja ahumada, sistema completo de maletas laterales con todos sus elementos de montaje y protectores, creando un conjunto listo para adaptarse con facilidad tanto al uso diario como a los viajes de larga distancia. Con Suzuki Option su precio es de 19.029,18 euros beneficiándose además de unas cómodas cuotas mensuales desde los 195 euros al mes.

Dentro de la gama V-Strom, la 1050DE presenta una configuración claramente enfocada al uso off-road y a la aventura, incorporando maletas de aluminio con sus soportes, top case también en aluminio con sistema de fijación, faros auxiliares de largo alcance con sus correspondientes soportes y abrazaderas, protector de cadena, protector de depósito y puños calefactados. Un conjunto que refuerza su capacidad para afrontar viajes exigentes en cualquier tipo de terreno. Con Suzuki Option su precio es de 17.093,05 euros beneficiándose además de unas cómodas cuotas mensuales desde los 185 euros al mes.

La V-Strom 1050 Tech, por su parte, adopta un planteamiento más rutero, con maletas laterales de plástico, baúl top case de 35 litros con soporte específico, barras protectoras de motor, protector de cadena, protector de depósito y puños calefactados, configurando una motocicleta orientada al confort en carretera y a la funcionalidad en el uso diario. Con Suzuki Option su precio es de 16.379,28 euros beneficiándose además de unas cómodas cuotas mensuales desde los 180 euros al mes.

La nueva gama Hamamatsu Special Edition de Suzuki La nueva gama Hamamatsu Special Edition de Suzuki

En todos los modelos, esta amplia dotación de accesorios permite al usuario disponer de una moto completamente equipada con componentes plenamente integrados y desarrollados bajo los estándares de la propia marca. A nivel estético, cada una ellas incorporan además una serie de emblemas, stickers y vinilos identificativos Hamamatsu Special Edition, que subrayan su carácter exclusivo dentro de la gama Suzuki.

Uno de los aspectos clave de estas ediciones especiales es su planteamiento comercial. Suzuki apuesta por un precio especialmente atractivo para los clientes que adquieran su moto a través de Suzuki Option, con cuotas desde 150 euros al mes.