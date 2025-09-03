Subastan un Ferrari Daytona SP3 único por 26 millones de dólares
El deportivo de Ferrari fue creado como una pieza adicional a la producción de 599 unidades y combina innovación estética con un compromiso solidario.
Ferrari alcanzó un nuevo récord en el mundo de las subastas con la venta de una unidad única del Daytona SP3 Tailor Made 2025. El exclusivo superdeportivo, desarrollado como pieza adicional a la serie limitada de 599 ejemplares, fue adjudicado en California, por 26 millones de dólares.
El Ferrari combina una estética innovadora con elementos de herencia histórica de la marca.
Su carrocería luce un diseño en fibra de carbono expuesta y detalles en Giallo Modena, destacando además por ser el primero en llevar el logotipo completo de Ferrari aplicado directamente sobre la superficie exterior.
En el habitáculo, se utilizaron materiales sostenibles como el Q-Cycle, un tejido confeccionado a partir de neumáticos reciclados, acompañado de cinturones amarillos y bordados con el Cavallino Rampante.
Todo lo recaudado en la subasta se destinará íntegramente a la Fundación Ferrari, institución sin fines de lucro dedicada a impulsar iniciativas educativas y comunitarias en distintos países.