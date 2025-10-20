Stellantis invertirá 13.000 millones de dólares en Estados Unidos

Es la mayor inversión en los 100 años de historia de Stellantis en Estados Unidos y busca fortalecer su posición en el mercado norteamericano.

Stellantis anunció una inversión histórica de 13.000 millones de dólares en Estados Unidos durante los próximos cuatro años, con el objetivo de expandir su presencia industrial, introducir nuevos modelos y generar más de 5.000 empleos en los estados de Illinois, Ohio, Michigan e Indiana.

Se trata de la mayor inversión en los 100 años de historia de la compañía en el país. El plan contempla la producción de cinco nuevos vehículos en segmentos estratégicos, el desarrollo de un nuevo motor de cuatro cilindros y una expansión del 50% en la capacidad anual de fabricación. Además, Stellantis prevé lanzar 19 actualizaciones de modelos y motorizaciones hasta 2029, reforzando su compromiso con la innovación y el desarrollo local.

Inversiones por estado Illinois: Más de 600 millones de dólares se destinarán a la reapertura de la planta de Belvidere, que retomará la producción de los Jeep Cherokee y Compass a partir de 2027, generando unos 3.300 empleos.

Ohio: Con una inversión de 400 millones, el Toledo Assembly Complex sumará la producción de una nueva pick-up mediana junto al Jeep Wrangler y Gladiator, con inicio previsto para 2028. Este proyecto agregará unos 900 puestos de trabajo.

Michigan: Stellantis invertirá 100 millones de dólares para desarrollar un SUV de gran tamaño con motor de combustión interna y autonomía extendida, que se fabricará desde 2028 en la Warren Truck Assembly Plant, sumando otros 900 empleos.