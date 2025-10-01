Stellantis confirma la producción del Jeep Avenger en la región

Stellantis confirma la producción del Jeep Avenger en la Planta Automotriz de Porto Real en Río de Janeiro. Con la llegada del nuevo modelo, la planta refuerza su capacidad multimarca y proyecta un futuro aún más prometedor.

El anuncio forma parte del plan de inversiones de R$ 3 mil millones anunciado para la fábrica del sur de Río de Janeiro entre 2025 y 2030, con la perspectiva de ampliar la producción y fortalecer la cadena de suministro y la tecnología en la región en los próximos años.

"Nos enorgullece anunciar la producción del Jeep Avenger en nuestra planta Stellantis Automotive de Porto Real. Un éxito mundial, este modelo refuerza el liderazgo de nuestro equipo en Sudamérica, que ofrece los más altos estándares de calidad, innovación, conocimiento y capacidad técnica", afirmó Emanuele Cappellano, presidente de Stellantis Sudamérica y director global de Stellantis Pro One, la unidad de vehículos comerciales.

A principios de año, se anunciaron 300 nuevas contrataciones para el Porto Real Hub. La región también dará la bienvenida a cinco nuevos proveedores, dos de los cuales se ubicarán en el parque para 2026.

Jeep Avenger refuerza la gama de Stellantis en Brasil en 2026

Anunciado como parte de las celebraciones del décimo aniversario de Jeep en Brasil, el Avenger es un éxito mundial para la marca y completará la línea nacional junto con el Renegade, Compass y Commander, entregando todo el ADN Jeep, combinando una gran cantidad de tecnología con el espíritu aventurero único de un verdadero Jeep.

"La llegada del Avenger el próximo año refuerza la conexión de Jeep con Brasil. Hemos revolucionado el segmento SUV en el país durante los últimos 10 años, con más de 1,1 millones de matriculaciones, y la producción local del Avenger, con toda su tecnología, completará nuestra oferta de modelos exitosos entre los brasileños", comentó Hugo Domingues, vicepresidente de Jeep para Sudamérica. "El Jeep Avenger es un éxito mundial, y estoy seguro de que también lo será aquí, ya que Brasil y Jeep son la combinación perfecta. Tenemos un legado increíble y seguiremos ofreciendo aventuras inolvidables", añadió Hugo.