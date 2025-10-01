Alfa Romeo Junior: el nuevo SUV compacto que hereda 115 años de historia deportiva

A lo largo de sus 115 años de historia, Alfa Romeo ha dejado una huella imborrable en la evolución de los vehículos compactos, combinando elegancia italiana con un inconfundible espíritu deportivo. Desde sus inicios en la competición hasta la creación de modelos emblemáticos, la marca del “Biscione” ha definido el carácter y las prestaciones de este segmento.

En la década de 1950, el Giulietta marcó un punto de inflexión al introducir la producción en serie y colocar la deportividad en el centro de su estrategia, iniciando su gama por la versión coupé Sprint.

Con más de 163.000 unidades vendidas, se convirtió en un símbolo de la “dolce vita” y sentó las bases del éxito que continuaron modelos como el Alfasud —primer Alfa con tracción delantera—, el 147 o el más reciente MiTo.

Su diseño retoma elementos icónicos de la marca, como el característico frontal con calandra triangular, el patrón “trilobo” y las luces LED inspiradas en modelos clásicos como el SZ o el Brera.

El habitáculo refuerza esta conexión con el pasado gracias al cuadro de instrumentos “Cannocchiale”, pero también apuesta al futuro con mayor espacio interior y un maletero de 400 litros, el más amplio de su categoría.

Alfa Romeo Junior Foto: Stellantis Alfa Romeo Junior Foto: Stellantis

La gama del Junior incluye versiones para distintos perfiles de conductor: el Ibrida Q4, con capacidades todoterreno; el Elettrica Veloce de 280 CV, que lleva la deportividad al máximo nivel; y opciones híbridas y 100% eléctricas pensadas para el uso cotidiano sin renunciar al ADN dinámico de la marca.

En el exterior, el Junior destaca por su estilo que mezcla lo mejor de los SUV, los coupés y los deportivos.

Su arquitectura prioriza la aerodinámica y la eficiencia, pero sin sacrificar espacio ni prestaciones.