Nuevo Jeep Compass 2026: rediseño, electrificación y tecnología

Jeep fue protagonista en el Tannistest 2025, la tradicional cita anual que reúne a los modelos que aspiran al título de Coche Europeo del Año 2026. En ese exigente contexto, la marca estadounidense presentó la nueva generación del Compass , un SUV renovado en diseño, tecnología y prestaciones que refuerza la estrategia de Jeep en Europa .

Construido sobre la plataforma STLA Medium del grupo Stellantis, el nuevo Compass ofrece mejoras notables en habitabilidad, aerodinámica y estabilidad, así como un espacio interior optimizado.

El diseño exterior adopta líneas más modernas y una identidad visual refinada, mientras que el interior apuesta por la digitalización total, con pantallas de gran tamaño, materiales de alta calidad y un enfoque centrado en el confort y la conectividad.

Toda la gama incorpora de serie un conjunto completo de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), incluyendo conducción autónoma de nivel 2, que mejora la confianza y la comodidad tanto en trayectos urbanos como en viajes largos.

La oferta mecánica contempla dos opciones electrificadas. La versión e-Hybrid combina un motor de 145 CV con tecnología de 48 V, lo que permite recorrer más del 50 % de los trayectos urbanos en modo completamente eléctrico sin necesidad de carga externa.

Por otro lado, la variante 100 % eléctrica BEV entrega 213 CV y 345 Nm de par, con una autonomía de hasta 500 kilómetros bajo el ciclo WLTP y un sistema de frenado regenerativo que optimiza la eficiencia energética.

El Compass 2026 también incorpora un completo ecosistema digital orientado a la conectividad y a la gestión inteligente del vehículo. A través de los paquetes Connect ONE y Connect PLUS, los usuarios acceden a funciones de asistencia, navegación avanzada, control remoto, gestión de carga y comandos por voz.

Además, la nueva aplicación Jeep 2.0 permite supervisar en tiempo real el estado del vehículo, la carga de la batería y localizar puntos de recarga cercanos.

Una de las innovaciones más destacadas es la Digital Key, una llave virtual que se almacena en el smartphone y elimina la necesidad de portar una llave física. Esta función permite incluso compartir el acceso al vehículo con familiares o amigos de forma remota.

Con el lanzamiento del nuevo acabado Altitude, Jeep amplía la gama del Compass con un nivel de equipamiento superior disponible tanto en versiones e-Hybrid como 100 % eléctrica.

Esta configuración incluye llantas de aleación de 18 pulgadas, faros LED automáticos, espejos plegables eléctricamente, asientos ergonómicos con ajuste lumbar, sistema de infoentretenimiento con pantalla de 16 pulgadas, climatizador bizona y el sistema Selec-Terrain con cuatro modos de conducción. La dotación de seguridad se completa con control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, y un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas.

Las variantes BEV se diferencian además por incorporar llantas de 19 pulgadas con corte diamantado y una suspensión trasera multibrazo, que mejora el confort de marcha y el comportamiento dinámico.

El Jeep Compass Altitude ya puede reservarse en el mercado europeo y las primeras entregas están programadas para el primer trimestre de 2026.