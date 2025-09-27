Así ha evolucionado el logo de Citroën desde 1919 hasta hoy

Citroën renueva su icónico doble chevrón con un diseño moderno que homenajea más de 100 años de historia automotriz.

La historia del logotipo de Citroën es un viaje fascinante a través del tiempo, una evolución que refleja la innovación, el diseño y el compromiso técnico de la marca durante más de un siglo. Todo comenzó en 1900, cuando André Citroën, inspirado por los engranajes en forma de espiga que vio en los molinos de Polonia.

Tras adquirir la patente, fundó en 1913 la Compagnie des Engrenages Citroën, su primera aventura empresarial, que le otorgó experiencia técnica para alcanzar metas aún más ambiciosas: la creación de su propia marca de automóviles en 1919.

Los primeros modelos, como el pionero Tipo A, ya lucían orgullosos el icónico Doble Chevrón en la parte superior del radiador.

Este símbolo, representado en amarillo sobre un óvalo azul, se convirtió rápidamente en una imagen omnipresente gracias a las innovadoras campañas publicitarias de André Citroën, que incluyeron las primeras señales de tráfico y una red de talleres oficiales.

El emblema también debutó en la parrilla de los vehículos con el modelo Rosalie, y mantuvo su presencia en el legendario Traction Avant hasta bien entrada la década de 1950.