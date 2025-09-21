Nuevo Renault 4 E-Tech eléctrico van: versiones, autonomía y precios

Renault presentó el nuevo Renault 4 E-Tech eléctrico en su versión van, un modelo que combina el estilo y el confort de un turismo con la practicidad de un vehículo comercial ligero. Este lanzamiento rinde homenaje al histórico furgón Renault 4F, que en su época ofrecía una capacidad de carga de 300 kg, y está pensado para profesionales que transportan objetos y herramientas.

Para maximizar la capacidad de carga, sustituye los asientos traseros por un suelo de plástico reforzado, panel de retención de carga y ganchos de sujeción.

El espacio disponible alcanza 940 dm³ según norma VDA (1.045 litros), con un compartimento adicional de 36 dm³ (55 litros) bajo el piso, ideal para guardar el cable de carga. La carga útil llega a 375 kg y la longitud del área de carga es de 1,20 metros.

El modelo es transformado por Qstomize en la planta de Ampere en Maubeuge (Francia, ElectriCity), filial de Renault especializada desde hace casi cuatro décadas en la personalización de vehículos para clientes particulares y profesionales.

Allí también se realizan otras adaptaciones para flotas, autos de autoescuela, vehículos policiales y turismos para personas con movilidad reducida.

En cuanto a motorizaciones, se ofrecen dos configuraciones:

Autonomía urbana: motor de 90 kW (120 CV) con batería de 40 kWh, que ofrece hasta 308 km de autonomía según ciclo WLTP.

Autonomía confort: motor de 110 kW (150 CV) con batería de 52 kWh, con hasta 409 km de autonomía WLTP.

Ambas versiones incorporan cargador bidireccional de 11 kW en corriente alterna y cargador rápido en corriente continua, con potencias de hasta 80 kW en la batería de 40 kWh y hasta 100 kW en la de 52 kWh.

La recarga entre el 15% y el 80% demora 2 horas y 37 minutos en la batería de 40 kWh y 3 horas y 13 minutos en la de 52 kWh usando corriente alterna. En carga rápida DC, el tiempo se reduce a solo 30 minutos para ambas baterías.

Los precios parten en 23.954 euros antes de impuestos para la versión de autonomía urbana, mientras que la versión de autonomía confort tiene un precio inicial de 26.284 euros.