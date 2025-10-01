Ram 1200 Rebel: solo 200 unidades de la pickup más exclusiva de la marca

Ram eleva el carácter de su gama con el lanzamiento de la 1200 Rebel, una edición limitada que busca posicionarse como una pieza de colección en el mercado mexicano. Con un estilo imponente y capacidades todoterreno, esta pickup está basada en la versión Crew Cab 4x4.

Desde el exterior, la 1200 Rebel destaca por su color rojo exclusivo, una barra antivuelco cromada, cubierta de caja, stickers laterales Rebel 4x4 y rines de aluminio de 18”.

En el interior, ofrece confort y funcionalidad con asientos de piel para cinco pasajeros, segunda fila abatible 60/40, tapetes de lujo y un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 10”, conectividad inalámbrica, Apple CarPlay y Android Auto.

Bajo el capó, la 1200 Rebel equipa un motor turbo de 2.4 litros con 210 CV y 226 lb-pie de torque, asociado a una transmisión automática de 6 velocidades con modo manual AutoStick.

Además, cuenta con tracción 4x4 y selector de modos 2H, 4H y 4L, junto a opciones de manejo Sport y Eco.

Para el manejo fuera del camino, dispone de bloqueo de diferencial y un sistema de suspensión diseñado para garantizar estabilidad tanto en ciudad como en terrenos complicados.

La seguridad también es protagonista, con 29 asistencias activas, entre ellas frenado de emergencia, control de tracción, asistente de arranque en pendiente, visión 360° y monitoreo de presión de neumáticos.

Versiones y precios de la gama Ram 1200 2025 en México: