Shell lanza la "Promo Galáctica": los nuevos Star Wars Racers llegan a la Argentina

Shell invita a los fanáticos de la saga más famosa del mundo a un viaje épico con el lanzamiento de los Star Wars Racers . Desde el 13 de febrero de 2026, los socios de Shell Box pueden canjear sus puntos por cuatro modelos coleccionables a escala 1:43 inspirados en Darth Vader , Darth Maul , Stormtrooper y BB-8 .

Estos autitos no son solo piezas de vitrina: cuentan con una batería recargable vía USB-C y pueden ser conducidos desde el celular mediante Bluetooth con la App Shell Racing. Con opciones de canje que parten desde los 100 puntos más un copago, la promoción estará vigente hasta finales de marzo o hasta agotar stock en todas las estaciones de servicio adheridas del país.

La nueva serie de autitos coleccionables de Shell combina el diseño icónico de Star Wars con la tecnología de control remoto digital. Los cuatro modelos disponibles han sido diseñados para capturar la esencia de sus personajes:

Cada unidad está fabricada a escala 1:43 y viene equipada con una batería extraíble incluida , además del cable de carga USB-C necesario para mantener la energía en cada carrera.

BB-8: El toque de agilidad y lealtad con el diseño circular característico del droide astromecánico.

Stormtrooper: Un modelo impecable en blanco y negro, fiel a los soldados del Imperio.

Darth Vader y Darth Maul: Diseños oscuros y agresivos que representan la fuerza del lado oscuro.

Para sumarte a la Promo Galáctica, debés estar registrado en Shell Box . La marca ofrece tres modalidades de canje para que cada cliente elija la que mejor se adapte a sus puntos acumulados:

Opción económica: 100 puntos + $38.000 .

Opción equilibrada: 4.000 puntos + $19.000 .

Canje total: 8.000 puntos Shell Box (sin costo adicional).

No es obligatorio realizar una carga de nafta o compra de lubricantes en el momento del canje, aunque sí es requisito contar con los puntos mínimos requeridos. Si no tenés la App descargada, podés realizar el trámite presentando tu DNI directamente al vendedor en el surtidor o en la tienda.

La experiencia de los Star Wars Racers se completa con la aplicación Shell Racing, disponible para Android e iOS. Una vez que tengas tu autito, solo tenés que:

Conectar vía Bluetooth: Vinculá el vehículo con tu smartphone de forma sencilla.

Competir: Manejá tu modelo favorito y participá de desafíos digitales dentro de la App.

Carga rápida: Cuando la energía se agote, extraé la batería y cargala con cualquier puerto USB; la batería es universal y funciona para los cuatro modelos de la colección.

La promoción comenzó el 13 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026. Al ser una edición limitada, el stock suele agotarse rápidamente, por lo que se recomienda consultar las "Estaciones Cercanas" en la App para verificar la disponibilidad de los modelos. Recordá que podés adquirir hasta 4 unidades por transacción, siempre que cuentes con los puntos suficientes para realizar el canje.