600.000 unidades de la Clase G son prueba de la perdurable popularidad y éxito del icónico modelo de Mercedes-Benz.

El Mercedes-Benz Clase G celebra un nuevo hito en su trayectoria al alcanzar las 600.000 unidades producidas desde su inicio en 1979. El vehículo que marcó este récord salió de la planta de Graz, Austria, y corresponde a un Mercedes Benz G 580 con tecnología EQ, acabado en color negro obsidiana metalizado.

Este emblemático todoterreno, reconocido por su diseño distintivo y su sobresaliente rendimiento fuera de la ruta, ha consolidado su estatus de leyenda en el sector automotor. Récord histórico para el Mercedes Clase G Récord histórico para el Mercedes Clase G Mercedes A lo largo de su historia, la Clase G ha contado con ediciones especiales y limitadas que han capturado el interés de coleccionistas y aficionados. Un ejemplo reciente fue la serie exclusiva inspirada en la primera generación W 460, que marcó la década de 1980 con su combinación única de capacidades todoterreno y confort en carretera.

Esta tradición de versiones especiales continuará en el futuro. El nivel de personalización disponible para la Clase G es uno de los más altos dentro de la wagon de diferentes longitudes, con potencias que iban desde los 72 hasta los 150 CV.