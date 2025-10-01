RAM Argentina realizó la primera edición de "RAM Performance Drive"

RAM Argentina llevó adelante la primera edición de RAM Performance Drive , una nueva acción dentro del programa RAM Society , que busca ofrecer a los clientes experiencias exclusivas, diseñadas para vivir la potencia y el espíritu de la marca en primera persona.

El evento tuvo lugar en el Autódromo de Buenos Aires y convocó a clientes de la marca a participar de una clínica de manejo única, con distintas actividades pensadas para poner a prueba la robustez, el diseño y la performance que distinguen a los vehículos RAM .

Esta primera edición representó un hito clave en el camino de consolidar RAM Society como un espacio diferencial para los usuarios de la marca, en el que se combinan pasión, comunidad y experiencias exclusivas.

Con iniciativas como RAM Performance Drive, RAM Argentina reafirma su propósito de seguir construyendo vínculos sólidos con sus clientes, compartiendo momentos únicos y fortaleciendo la cercanía de la marca con su comunidad.

“Con RAM Performance Drive damos un paso más en nuestro compromiso de crear experiencias auténticas y memorables para nuestros clientes. Queremos que quienes eligen RAM cada día sientan de cerca la potencia y la libertad que transmite la marca”, señaló Javier Denevi, Brand manager de RAM Argentina.

RAM SOCIETY: UNA COMUNIDAD QUE COMPARTE EL PODER DE PERTENECER

RAM Society es una plataforma abierta a todos los clientes de RAM, incluyendo propietarios de unidades nuevas, usadas e incluso modelos clásicos. A través del sitio www.ramsociety.com.ar, los usuarios pueden registrarse ingresando los datos de su vehículo. En el caso de vehículos usados, se solicitará la cédula verde actual para validar la titularidad.

El sitio incluye distintas secciones:

Beneficios: descuentos en servicios, mantenimiento programado, accesorios y repuestos a través de la tienda online.

Experiencias: actividades exclusivas para clientes, como eventos especiales, test drives y clínicas off-road. En 2025, se activarán cinco fechas entre agosto y noviembre en Enduro Park, y también se sumará participación en el Winter Car Show.

Novedades: información actualizada sobre próximas experiencias, requisitos de participación y sorteos con regalos exclusivos.

Además, RAM Society contará con otra sede de experiencias en Buenos Aires Race Track, donde se enfocará en la performance y conducción deportiva.

Con esta iniciativa, RAM Argentina reafirma su compromiso con quienes eligen potencia, libertad y diferenciación, fortaleciendo el vínculo con sus usuarios a través de propuestas alineadas al ADN de la marca.