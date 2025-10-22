Nuevo ZR-V: Honda presenta la línea 2026 del SUV

Elegante y deportivo, con un interior espacioso y repleto de tecnología, el Honda ZR-V se desarrolló sin concesiones, buscando un equilibrio entre comodidad, robustez y facilidad de conducción para satisfacer plenamente las necesidades de los clientes que buscan la excelencia, incluso en los detalles.

El modelo 2026 incluye un paquete de serie aún más atractivo, lo que refuerza su excelente relación calidad-precio. Miembro de la familia SUV de Honda en Brasil, el ZR-V se sitúa entre los reconocidos HR-V y CR-V. Conserva el ADN que convirtió a estos SUV en un referente en eficiencia, dinamismo, confiabilidad y soluciones de alta tecnología enfocadas en la seguridad y el bienestar de sus usuarios.

Basado en la plataforma global del Civic, el modelo presume de la dinámica y el manejo refinados de un sedán, combinados con la robustez y la comodidad de un SUV .

El carácter sofisticado del ZR-V se realza con detalles en negro brillante en la parrilla delantera (un elemento estético de gran impacto con una singular forma de panal), las puertas y los paragolpes delantero y trasero. Además del nuevo diseño, las llantas de aleación se han ampliado para el modelo 2026 , ahora de 18 pulgadas, con pintura negra y un acabado de corte de diamante, lo que refuerza la elegancia y deportividad del vehículo.

La cabina del ZR-V combina estética y funcionalidad con un auténtico toque de sofisticación. La tapicería interior está hecha de materiales de alta calidad, con un tacto suave que proporciona comodidad y una sensación de refinamiento.

El diseño curvo de la exclusiva consola central flotante del ZR-V alberga a la perfección la palanca de cambios y el botón del freno de mano para facilitar su uso. El volante multifunción, ajustable en profundidad y altura, está tapizado en suave cuero y ofrece una agradable sensación al conductor. Cuenta con controles de audio, teléfono y configuración del vehículo en el radio izquierdo, y control de crucero y dial de información del vehículo en el radio derecho. El volante cuenta con levas de cambio para los cambios de marcha.

La visibilidad se ve reforzada por los retrovisores integrados en las puertas. Estos, a su vez, incorporan otra novedad para el modelo 2026: el plegado eléctrico, que se puede ajustar según el bloqueo de las puertas o mediante un botón situado en el reposabrazos de la puerta delantera izquierda, al alcance del conductor.

La disposición horizontal del tablero del Honda ZR-V se ve realzada por el elemento con textura de panal, que crea una línea divisoria entre el sistema multimedia y los controles de climatización, ocultando las salidas de aire discretamente integradas en el tablero. Se prestó especial atención al manejo de los controles, incluyendo la fuerza y la respuesta táctil de los botones, palancas e interruptores. Diversos compartimentos de almacenamiento, ideales para artículos como llaves, mandos de garaje, botellas, smartphones e incluso tabletas y bolsos pequeños, se encuentran repartidos por toda la cabina.

Entre los diversos elementos de confort y bienestar, podemos destacar el techo corredizo eléctrico y el sistema de aire acondicionado digital bizona, mientras que en términos de practicidad, el ZR-V ofrece llave inteligente Smart Entry, botón start-stop, función Brake Hold, espejo retrovisor interior fotocromático y luces de lectura electrostáticas exclusivas (con activación táctil).

El sistema multimedia con pantalla táctil de 9 pulgadas también es nuevo para el modelo Honda ZR-V 2026: es compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Todo el hardware conserva las mismas excelentes características: control de volumen, iconos grandes y fáciles de reconocer, y menús intuitivos. Una superficie horizontal plana ocupa la parte inferior de la pantalla y sirve como asidero, facilitando el manejo táctil mientras el coche está en movimiento.

Qué motor tiene el nuevo Honda ZR-V

La Honda ZR-V está equipada con un motor naftero de 2.0 litros, que ofrece un excelente equilibrio entre rendimiento y consumo. El motor, con 161 HP a 6500 rpm y 200 Nm de torque a 4200 rpm, incorpora doble árbol de levas en cabeza con VTEC en la admisión y VTC en la admisión y el escape. Según el Programa Brasileño de Etiquetado de Vehículos (PBEV), el consumo de combustible es de 10,4 km/l en ciudad y 12,3 km/l en carretera.

Cuál es el precio del nuevo Honda ZR-V 2026

La ZR-V 2026 ya está disponible en los concesionarios Honda de todo Brasil. El precio de venta sugerido es de 214.500 reales.