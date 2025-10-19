Así es el nuevo Honda WR-V: precio y detalles del SUV

El Honda WR-V 2026 llega para completar la reconocida línea SUV de la marca, junto con el HR-V, el ZR-V y el CR-V, reforzando así la reconocida gama de vehículos utilitarios deportivos (SUV). Con un diseño innovador, el WR-V representa una auténtica mejora en el segmento de SUV de entrada, posicionándose como un nuevo referente.

Las líneas rectas de la carrocería definen un carácter impactante, realzando la robustez del diseño. El capó plano y alargado, el imponente frontal y la elevada línea de cintura lateral transmiten la sensación de un habitáculo protegido, mientras que la cola alta, que conecta las luces traseras de dos piezas, refuerza la percepción de una presencia imponente, una característica clave de los SUV .

El elegante grupo óptico delantero, con un diseño cónico que integra las luces de circulación diurna (DRL) con las direccionales, incorpora tecnología LED para las luces de carretera y de cruce. Las luces de posición y de freno constituyen la firma luminosa LED. Esta firma se crea mediante dos líneas paralelas de diferente anchura que recorren la parte superior del maletero y se unen a la parte instalada en la carrocería, formando una especie de "boomerang" que apunta hacia afuera. La iluminación de las direccionales también se encuentra en esta parte del piloto trasero.

El diseño de la cabina del Honda WR-V sigue el mismo concepto que la carrocería, enfatizando las líneas rectas y elementos que enfatizan la horizontalidad. El panel de instrumentos TFT de 7 pulgadas, los marcos de las manijas de las puertas, las salidas de aire y el contorno del panel central bajo el centro multimedia con pantalla táctil de 10 pulgadas son los principales elementos creados con líneas rectas.

El confort interior se ve reforzado por el generoso volumen del habitáculo, cuya anchura, altura del techo y amplia distancia entre ejes garantizan un espacio inigualable en el segmento. El baúl, con 458 litros con los asientos en posición normal, alcanza los 1.466 litros con los respaldos abatidos. El WR-V presume de la mejor relación volumen de baúl/distancia entre ejes del segmento, lo que constituye el principal indicador del espacio interior.

Qué motor tiene el Honda WR-V

En ambas versiones, el Honda WR-V está equipado con un motor atmosférico de 1.5 litros, cuatro cilindros en línea, 16 V DI DOHC con i-VTEC (Control Electrónico Inteligente de Sincronización y Elevación Variable de Válvulas). El sistema i-VTEC permite variar la apertura y la duración de la válvula de admisión, optimizando el rendimiento a diferentes regímenes.

Equipado con inyección directa de combustible, el motor 1.5 DI i-VTEC alcanza una potencia máxima de 126 HP a 6200 rpm, tanto con etanol como con gasolina. Su par máximo es de 15,8 kgm a 4600 rpm (etanol) y de 15,5 kgm a 4600 rpm (nafta). Según el Programa Brasileño de Etiquetado de Vehículos (PBEV), el Honda WR-V tiene un consumo de combustible en ciudad/carretera de 8,2/8,9 km/l (con etanol) y 12,0 y 12,8 km/l (con nafta), respectivamente.

La CVT instalada en el Honda WR-V es reconocida por su durabilidad y eficiencia. Puede usarse en modo completamente automático o, según preferencia o conveniencia, usando las palancas de cambio ubicadas en el volante, que permiten seleccionar siete velocidades.

El Honda WR-V ofrece una lista completa de equipamiento de seguridad, confort y comodidad en ambas versiones. En el caso del EX, viene equipado con faros delanteros Full LED, botón de arranque y parada del motor, llantas de aleación de 17 pulgadas, aire acondicionado digital con ajuste automático de temperatura al frente y salidas dobles en la parte trasera, espejos retrovisores plegables eléctricamente, Smart Entry, centro multimedia con pantalla táctil de 10” con Android Auto y Apple Car Play inalámbrico, panel digital TFT de alta resolución de 7 pulgadas, asiento trasero dividido 60/40, seis bolsas de aire, Honda SENSING, antena tipo aleta de tiburón, cámara retrovisora multivista, sensores de estacionamiento traseros.

El nivel EXL agrega barras de techo longitudinales, faros antiniebla LED, asientos y volante forrados en cuero, cargador de inducción, apoyabrazos central con portavasos en el asiento trasero.

Cuáles son los precios del nuevo Honda WR-V

Con precios de R$ 144.900 y R$ 149.900, los WR-V EX y EXL llegan, respectivamente, extremadamente competitivos, prometiendo una revolución dentro del segmento de los SUV compactos de entrada.

La preventa del Honda WR-V comenzará el 17 de octubre, y la venta regular comenzará el 12 de noviembre. Durante la preventa, los clientes tendrán acceso a seguros especiales y condiciones de consorcio a través de Banco Honda. Quienes realicen una prueba de manejo recibirán premios de la Colección Honda y vales de viaje por valor de R$50.000.