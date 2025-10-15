Nuevo Toyota C-HR 2026: más tecnología, diseño renovado y versiones híbridas y enchufables

Toyota renueva la gama C-HR Hybrid y C-HR Plug-in Hybrid 2026, la segunda generación del crossover que redefinió el segmento C- SUV en Europa , incorporando nuevos acabados, mayor equipamiento y una paleta de colores ampliada. Entre las novedades más destacadas se encuentra el nuevo acabado Business, que reemplaza al anterior Active Hybrid.

Esta versión ofrece un equipamiento más completo, con asientos delanteros y volante calefactables, ajuste lumbar eléctrico, tapicería oscura jaspeada, luz ambiental interior y llantas de aleación de 17”.

El acabado Advance, disponible tanto en Hybrid como en Plug-in Hybrid, recibe mejoras estéticas y de confort, con llantas de 18” rediseñadas, nuevas tapicerías y una atmósfera interior más refinada.

Por su parte, la línea deportiva GR SPORT amplía su presencia. Ahora, el GR SPORT Hybrid 140 adopta llantas negras de 19”, Head-Up Display y pintura bitono, mientras que las variantes Hybrid 200 AWD-i y Plug-in Hybrid 220 incorporan llantas de 20” y equipamiento de alto rendimiento.

Toda la gama incluye ahora el detector de fatiga por cámara (DMC), que monitorea la atención del conductor y puede activar el sistema de parada de emergencia, reforzando la seguridad activa del vehículo.

Los nuevos colores Azul Royal y Gris Trueno se suman a las opciones monotono y bitono, mientras que el GR SPORT Plus ofrece combinaciones exclusivas en Blanco Perlado Iceberg, Rojo Emoción y Plata Polar con carrocería bitono+.

Nuevo Toyota C-HR 2026 Nuevo Toyota C-HR 2026 Toyota

La red oficial de Toyota España ya acepta pedidos del nuevo C-HR 2026, con precios que parten desde 31.500 euros para la versión Hybrid 140 Advance.