Nuevo hito industrial: Mercedes Benz produce unidades eléctricas del GLC en Europa del Este

Con una inversión que supera los 30.000 m² de nuevas instalaciones, Mercedes Benz impulsa el desarrollo industrial de Rumania y refuerza su red europea.

Star Assembly, filial de propiedad absoluta de Mercedes Benz AG, dio un paso clave en la electrificación de la marca al iniciar el ensamblaje de unidades de accionamiento eléctrico para el nuevo Mercedes Benz GLC totalmente eléctrico, cuyo lanzamiento en serie está previsto para 2026.

La planta, ubicada en Sebe (Rumania), se consolida como un actor estratégico dentro de la red global de producción de Mercedes-Benz, siendo la segunda fábrica de la compañía que suministra sistemas de propulsión eléctrica a las plantas de vehículos de la marca.

Este proyecto se desarrolla en estrecha colaboración con la planta de Untertürkheim (Alemania), centro de competencia mundial en tecnologías de propulsión eléctrica. Desde Sebe se fabricarán y enviarán las unidades eléctricas destinadas no solo al nuevo GLC, cuya producción se realizará en Bremen (Alemania), sino también al futuro Clase C eléctrico, que se ensamblará en Kecskemét (Hungría) a partir del próximo año.

La ampliación de la planta rumanesa representa una inversión significativa, con más de 30.000 m² de nuevas instalaciones dedicadas a montaje y logística. Este proyecto refuerza el compromiso de Mercedes-Benz con el desarrollo industrial local, la transferencia tecnológica y la formación de mano de obra altamente cualificada.

Además, contó con el respaldo del Gobierno de Rumania, que aprobó ayudas estatales para su ejecución. El nuevo sistema de propulsión eléctrica del GLC fue desarrollado internamente por Mercedes Benz e integra tres subsistemas principales: motor eléctrico, electrónica de potencia y caja de cambios.