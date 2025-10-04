Nuevo Fiat 600 Hybrid: arranca la preventa para el mercado argentino

Fiat da inicio a la preventa del nuevo 600 Hybrid ; el primer vehículo electrificado que comercializará en Argentina. Su motor 1.2L de tres cilindros se combina armoniosamente con su batería de iones de litio de 48V, logrando una conducción placentera y silenciosa. Una encarnación moderna del legendario 600 que este año celebra su aniversario número 70 años en todo el mundo.

Fiel al pasado, construye el futuro. Este nuevo Fiat 600 Hybrid rinde el mejor homenaje a su ilustre antecesor de 1955, adoptando tecnologías innovadoras que llevan más allá su polivalencia tanto en recorridos urbanos como en trayectos en ruta o, incluso aventuras por el campo. Asociada a una caja automática de 6 velocidades, e-DCT de transmisión eléctrica y doble embrague, y con paddle shifters, esta alternativa Hybrid de 145 HP une la eficiencia y las prestaciones de un motor 1.2 naftero de tres cilindros con la eficacia de una batería de iones de litio de 48V.

El nuevo Fiat 600 Hybrid puede circular en modo eléctrico en congestiones y maniobras como el arranque o el estacionamiento. Su función de recuperación de energía permite además disfrutar de una conducción “cero emisiones” en ciudad y en algunos trayectos en ruta. Un modelo que ofrece lo mejor de dos mundos.

Las prestaciones del motor se combinan armoniosamente con el confort, el silencio, la ausencia de vibraciones y el placer de conducir que caracterizan a la movilidad eléctrica. Además de proporcionar la etiqueta “Eco” de la DGT; el motor eléctrico aporta potencia extra cuando se necesita, mejorando la elasticidad a bajas revoluciones. Esto se traduce en aceleraciones y arranques más ágiles, con salidas silenciosas y transiciones rápidas.

Prestaciones del Fiat 600 Hybrid

El nuevo Fiat 600 Hybrid ofrece una autonomía eléctrica de 1 Km circulando a menos de 30 Km/h en ciudad y tomando las riendas en el arranque o el estacionamiento. Estos datos no tienen en cuenta la función de recuperación de energía en deceleraciones, frenadas y rampas descendentes que, además de recargar la batería, permite afrontar muchos trayectos urbanos sin necesidad de recurrir al motor térmico ni gastar combustible.

Unas prestaciones en plena sintonía con la vocación polivalente del nuevo Fiat 600 Hybrid que, con su baúl de 385 litros y su amplio espacio interior, representa la solución ideal tanto para los amantes de la ciudad como para los entusiastas del aire libre. "Tanto el interior como el exterior del nuevo Fiat 600 Hybrid transmite a la perfección la Dolce Vita y el alma más pop de la Marca, con una amplia y renovada paleta de colores exclusiva para su carrocería", agregaron desde Stellantis.

Equipamiento del Fiat 600

Repleto de elementos que llevan el confort y a la seguridad, el nuevo Fiat 600 Hybrid incorpora características que harán que cada viaje sea mucho más agradable y alegre, desde su climatizador automático hasta su central multimedia de 10,1 pulgadas totalmente personalizable, junto al máximo nivel de ayudas a la conducción.

Otros equipamientos destacados:

6 airbags (frontales, laterales y cortina)

Llantas de 17”

Spoiler trasero

Faros LED + DRL

Función “cornering light”

El precio del modelo y sus respectivas condiciones comerciales serán divulgadas durante el lanzamiento de prensa el día 20 de octubre de 2025.