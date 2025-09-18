Presentado a inicios de julio, el Nissan Kicks Platinum se convierte en la versión más equipada de la gama, ofreciendo 23 funciones de asistencia al conductor a través del sistema Nissan Safety Shield. Este conjunto incluye alertas de colisión frontal, monitoreo de tráfico cruzado, advertencia de atención al conductor, entre otros detalles.

Por primera vez en Brasil , Nissan incorpora el sistema semiautónomo ProPILOT, que mantiene el vehículo centrado en su carril y ajusta automáticamente la velocidad y la distancia con el auto delantero, incluso en tráfico detenido.

Nissan lanza el Kicks Platinum en la región

El interior está equipado con un sistema de sonido Bose Personal Plus con diez altavoces, incluidos en los reposacabezas de los asientos delanteros, que ofrecen una experiencia envolvente.

El tablero digital y la pantalla multimedia de 12,3 pulgadas forman un panel continuo de 24,6 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos y con perfiles de usuario personalizables. A esto se suma aire acondicionado digital, monitoreo de ángulo muerto con intervención y freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold.

En términos de propulsión, el nuevo Kicks incorpora un motor turbo 1.0 de tres cilindros con inyección directa.

Entrega hasta 125 CV con etanol y 22,4 kgfm de torque a 2.500 rpm, acoplado a una transmisión automatizada de doble embrague (DCT) que proporciona cambios de marcha rápidos y suaves.

El nuevo Nissan Kicks Platinum ya se ofrece en la región y no sería extraño que próximamente llegue a nuestro país.

