Mercedes-Benz Camiones y Buses inaugura su nuevo Centro Industrial Zárate con una inversión de USD 110 millones

desMercedes-Benz Camiones y Buses Argentina puso en marcha oficialmente su Centro Industrial Zárate, el proyecto industrial más importante de la compañía desde su constitución como subsidiaria de Daimler Truck. La nueva planta, construida desde cero, demandó una inversión de 110 millones de dólares y se convierte en la primera instalación automotriz de este tipo inaugurada en Argentina en los últimos 15 años.

El complejo, ubicado en un predio de 20 hectáreas en el kilómetro 90 de la Ruta Nacional 9, permitirá la producción de los camiones Atego y Accelo, y de los chasis de buses OH y OF. Además, integra la planta REMAN —única en el país— dedicada a la reindustrialización de componentes, y el Centro Logístico de Autopartes y Repuestos inaugurado en diciembre de 2024.

La ubicación estratégica junto al puerto de Zárate optimiza costos logísticos, reduce tiempos de suministro y mejora la competitividad tanto para el mercado local como para eventuales exportaciones. Sus instalaciones modernas y de diseño flexible permitirán incorporar nuevos modelos y tecnologías, incluyendo avances hacia la movilidad sostenible.

Sebastián Gysin, Director de Ventas y Marketing de Mercedes-Benz Buses nos cuenta la importancia de este nuevo centro industrial en Zárate.

El evento de inauguración reunió a más de 800 personas, entre directivos globales, funcionarios, concesionarios, medios y colaboradores. Estuvieron presentes Achim Puchert (CEO de Mercedes-Benz Trucks), Till Oberwörder (CEO de Daimler Buses) y Denis Güven (CEO de Mercedes-Benz para América Latina, Medio Oriente y África), quienes destacaron el rol clave de Argentina en la estrategia global del grupo.

“La inauguración de nuestro Centro Industrial Zárate marca un nuevo e importante capítulo para Mercedes-Benz Trucks en la Argentina. Con un legado de 75 años de trayectoria industrial, esta planta de última generación nos permite, por primera vez, tener un enfoque 100% en camiones y buses en el país y fortalecer nuestro rol dentro de la red global de producción de Daimler Truck”, afirmó Achim Puchert.

Por su parte, Till Oberwörder resaltó la importancia de los buses en la vida cotidiana de los argentinos: “Con nuestro Centro Industrial Zárate fortalecemos nuestra capacidad para acompañar a millones de pasajeros con buses confiables y de producción local, al mismo tiempo que habilitamos la innovación hacia la movilidad eléctrica”.

Inauguración de la nueva planta de Mercedes-Benz Buses y Camiones en Zárate - 2 La nueva planta de Mercedes-Benz Buses y Camiones en Zárate permitirá la producción de los camiones Atego y Accelo, y de los chasis de buses OH y OF.

Denis Güven, en tanto, señaló que la planta “posiciona a la Argentina como un pilar clave de nuestras operaciones regionales” y genera sinergias con la producción en Brasil.

Raúl Barcesat, presidente y CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina, definió la inauguración como “el motor de nuestro futuro y el hecho más trascendente de nuestra historia como empresa independiente”.

Impacto en el empleo y la cadena de valor

El Centro Industrial Zárate emplea directamente a alrededor de 500 colaboradores y genera más de 2.000 puestos indirectos. La operación también actúa como polo de atracción de proveedores, fomentando una mayor integración de componentes locales.

Inauguración de la nueva planta de Mercedes-Benz Buses y Camiones en Zárate - 3 La nueva planta de Mercedes-Benz Buses y Camiones en Zárate permitirá la producción de los camiones Atego y Accelo, y de los chasis de buses OH y OF.

La compañía cerró 2025 como líder de mercado con el 33,4% de participación en camiones y el 61,3% en buses, y encara esta nueva etapa con el objetivo de fortalecer su perfil exportador y consolidar su presencia en la región.

La inauguración coincide con un año simbólico para la marca: los 130 años de la invención del camión, los 80 años del Unimog y los 75 años de Mercedes-Benz en Argentina, país donde se instaló su primera fábrica fuera de Alemania.