Mazda actualiza y mejora su pick-up mediana

La exitosa Mazda BT-50 se volverá aún más atractiva en Australia gracias a una serie de actualizaciones y a la introducción de dos modelos adicionales para 2026.

La principal novedad para 2026 es el regreso de la versión tope de gama BT-50 Thunder. Equipada exclusivamente con el fiable motor diésel de 3.0 litros y 4 cilindros y tracción 4x4, la versión Thunder incluye todas las características de la pick-up GT, además de mejoras estéticas y prácticas, lo que garantiza que esté preparada para cualquier situación.

El Thunder incorpora de serie una defensa delantera de un solo aro y faros auxiliares Lightforce Beast, mejorando así su capacidad todoterreno. Además, los estribos laterales reforzados y antideslizantes facilitan el acceso.

La parte trasera de la BT-50 Thunder impone una presencia imponente gracias a su barra antivuelco de acero y su cubierta de lona enrollable manual, que mantiene la carga segura y protegida de las inclemencias del tiempo. Como detalles adicionales, la BT-50 Thunder cuenta con manijas de puerta en negro brillante y un exclusivo juego de calcomanías "Thunder".

También se une a la gama de modelos para 2026 la BT-50 Boss, una versión completamente nueva para la serie BT-50. Disponible exclusivamente como camioneta 4x4 de 3.0L, la BT-50 Boss cuenta con el equipamiento estándar de las versiones XT, además de manijas de puertas y portón trasero en negro brillante, espejos exteriores en negro brillante y una barra antivuelco deportiva de acero negro.

Además de las mejoras estéticas, la BT-50 Boss también se beneficia de una mayor practicidad gracias a la incorporación de serie de un revestimiento para la caja de carga y estribos laterales.

En términos más generales, la BT-50 también incorpora una cámara de 360 grados en las variantes XTR, GT y SP Pick-up, lo que aumenta la ya elevada utilidad del vehículo para el uso diario.

La Mazda BT-50 sigue atrayendo a un amplio abanico de consumidores con 20 variantes disponibles, lo que garantiza que exista un modelo adecuado para satisfacer todas las necesidades.

En relación con la amplitud de la gama del modelo BT-50, Jarrod Gieschen, Director de Marketing y Ventas de Mazda Australia, comentó: “La BT-50 desempeña un papel fundamental en la completa oferta de Mazda Australia, y estas dos nuevas y atractivas versiones brindan a los clientes aún más opciones para adaptarse a su estilo de vida, ya sea que busquen una camioneta para moverse por la obra o para transportar una caravana y todo su equipo por todo el país. Sin duda, hay un BT-50 para cada comprador”.

La paleta de colores para 2026 se mantiene robusta pero elegante. Los clientes pueden elegir entre Rojo Tierra Metálico, Azul Vela Metálico, Negro Mica Verdadero, Blanco Geoda Perlado, Gris Hormigón Mica o Plata Lingote Metálico, con Blanco Hielo como última opción. Se aplica un cargo adicional de $695 por pintura metalizada, mica y perlada.

Precio de la Mazda BT-50

El modelo BT-50 actualizado ya está disponible en los concesionarios, y el Boss cuenta con una oferta de lanzamiento imperdible de $58.990 (moneda australiana).