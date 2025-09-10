Los futuros propietarios del nuevo Volkswagen Golf GTI estarán en un club con varios beneficios

Tras su primera presentación a la prensa nacional en agosto, Volkswagen Brasil abrió vacantes para el Club de Experiencia GTI desde este sábado (6). Además de la oportunidad de prevender el legendario modelo, los clientes tendrán acceso al programa exclusivo para compradores del Golf GTI .

Con un número limitado de Golf GTI disponibles en Brasil, la preventa del Golf GTI estará abierta a clientes que hayan tenido deportivos de la marca, ya sean GTS, GLI o GTI, u otros deportivos del Grupo Volkswagen, como Audi y Porsche. La red de concesionarios de todo Brasil se pondrá en contacto directamente con estos clientes, ofreciéndoles la oportunidad de unirse al club, con una unidad por contribuyente individual.

A partir de ahora, habrá dos opciones disponibles: el Golf GTI MK8.5 con asientos a cuadros y refrigeración por 430.000 reales (casi 80.000 dólares), o con asientos de cuero Vienna con calefacción y refrigeración por 445.000 reales. Los cuatro colores disponibles no añaden valor al coche: Rojo Kings, Negro Mythos, Gris Moonstone y Blanco Puro. Tras elegir una configuración, un depósito del 10% incluye el auto en el programa de producción en la fábrica de Wolfsburgo, Alemania, y da acceso a todos los beneficios del Club GTI Experience.

Con su compra, los clientes también recibirán un kit exclusivo del club e identificación dentro del grupo. Todos los participantes formarán parte del exclusivo club, con comunicación personalizada y acceso a experiencias exclusivas para usar su Golf GTI en la pista y en la carretera. Las actualizaciones e invitaciones se enviarán directamente al canal oficial del club.

Al firmar el contrato de compraventa, el cliente también debe aceptar que, si posteriormente desea vender su Golf GTI, Volkswagen tendrá derecho para recomprarlo. Desde la entrega del deportivo en marzo de 2026, el miembro del grupo garantiza la cobertura total del mantenimiento en la red de concesionarios, un stock de repuestos originales Volkswagen para el GTI y una garantía de fábrica de tres años.

Tras un receso, el Golf GTI regresa a Brasil en su versión más potente hasta la fecha, con una propuesta de diseño y tecnología exclusiva para la línea Volkswagen y para todo el mercado automotriz.

Qué motor tiene el Volkswagen Golf GTI

La primera novedad, y el mayor atractivo del auto, es su mecánica. El reconocido motor EA888 llega en una nueva generación, el Evo4, que genera 245 HP y 380 Nm de par gracias a su motor turboalimentado de cuatro cilindros y 2,0 litros.

Se trata de ganancias interesantes en comparación con la última generación que tuvimos en Brasil: 15 CV más de potencia, 3 km/h más en el test de slalom y 4 segundos en el tiempo de vuelta en la pista de pruebas en Alemania.

La caja de cambios de doble embrague DSG de 7 velocidades, que permite la función Launch Control en modo Sport, tiene un tiempo de respuesta un 13% más rápido, llevando al GTI de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos, nueve centésimas menos que la generación MK7.

La suspensión presenta una relación de elasticidad un 15% mayor en el eje delantero MacPherson y un 5% mayor en el eje trasero Multilink. Este sistema, combinado con el sistema XDS y el diferencial eLSD, permite una mejor distribución de la tracción, un agarre más notable en las curvas y un control preciso de la dirección.