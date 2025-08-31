La versión especial de la Volkswagen Amarok se agotó en menos de 24 horas

Volkswagen Brasil, patrocinador oficial del Circuito Sertanejo y socio de la mayor Festa do Peão de América Latina durante más de tres décadas, anuncia que la Amarok Edición Limitada Barretos 70 Años ya agotó 200 unidades. Menos de 24 horas después de iniciar los pedidos, se completó el lote exclusivo.

El resultado confirma la solidez de la camioneta, no solo en términos de potencia y robustez, sino también en su conexión con el público de los sectores agrícola y musical, ambos de gran importancia estratégica para Volkswagen .

Con 16 años de experiencia en Brasil y más de 188.000 unidades vendidas en el país, la Amarok es reconocida por características que la convierten en una de las referencias en el segmento de pickups medianas, como robustez, el motor más potente de su categoría y fuerza bruta para quien necesita una pick-up versátil, capaz de entregar la cantidad adecuada de desempeño y confort tanto para la ciudad como para el campo.

En honor al 70º aniversario del festival vaquero más grande de Latinoamérica, la edición especial Amarok Barretos 70 Años presenta características exclusivas que reflejan la tradición, la autenticidad y la fortaleza de la agroindustria brasileña, combinadas con la robustez y el excelente manejo de la camioneta. Entre sus características más destacadas se incluyen elementos de diseño únicos, acabados especiales y un diseño que refuerza la identidad de la Amarok como símbolo de rendimiento y resistencia.

Además de la versión principal, se pusieron a la venta otras versiones, y la iniciativa fue un éxito rotundo. El volumen total se situó en casi 800 unidades, lo que confirma la solidez de la estrategia adoptada y el apoyo de la red de concesionarios.

Cómo es la nueva edición especial de la Volkswagen Amarok

"La Amarok Barretos Edición 70 Aniversario es la personificación de una camioneta pick-up diseñada para quienes valoran la potencia, el estilo y la exclusividad. La cantidad de pedidos de estas unidades numeradas refuerza el profundo arraigo de la Amarok en la vida y los deseos de los brasileños, uniendo el mundo agrícola y la tradición campestre de una manera única, algo en lo que Volkswagen se destaca como uno de los principales patrocinadores de este evento trascendental", señala Roger Corassa, vicepresidente de Ventas y Marketing de Volkswagen Brasil.

La rápida aceptación de la serie limitada demuestra también la relevancia de la Amarok para diferentes perfiles de consumidores, reafirmando la posición de Volkswagen en el competitivo mercado brasileño de camionetas.

Volkswagen Amarok (1)

Dónde se produce la nueva Volkswagen Amarok Barretos 70 Años

Producido en la planta de Pacheco en Argentina, la Amarok sigue siendo uno de los pilares estratégicos de la marca en Sudamérica, desempeñando un papel fundamental en el fortalecimiento de la imagen de calidad, rendimiento y confianza que Volkswagen ha mantenido en Brasil durante más de siete décadas. Desde su lanzamiento, el país ha representado el 36% del volumen destinado a la región.

A partir de octubre, los pedidos realizados este fin de semana serán entregados a los clientes.