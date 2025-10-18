Latin NCAP 2025: el Citroën Basalt obtiene cero estrellas en seguridad

El Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe ( Latin NCAP ) reveló los nuevos resultados de seguridad de 2025 con una dura noticia para Stellantis: el Citroën Basalt, producido en Brasil, obtuvo cero estrellas en protección general.

El organismo advirtió que el modelo “evidencia graves deficiencias estructurales” y carece de tecnologías avanzadas de asistencia al conductor, incluso como opción.

El Basalt, equipado con cuatro airbags y Control Electrónico de Estabilidad (ESC) de serie, alcanzó solo 39.37% en Ocupante Adulto, 58.35% en Ocupante Infantil, 53.38% en Protección de Peatones y Usuarios Vulnerables y 34.88% en Asistencia a la Seguridad.

En la prueba de impacto frontal, la estructura mostró inestabilidad, con un refuerzo asimétrico solo del lado del conductor, y una protección débil del pecho del pasajero debido al mal funcionamiento del pretensionador del cinturón.

El test lateral reveló que la cabeza del dummy infantil impactó contra la estructura, obteniendo cero puntos en protección lateral infantil, mientras que la prueba de poste no se realizó al carecer de airbags de cortina.

Latin NCAP también observó que el modelo no incluye interruptor para desactivar el airbag del pasajero ni aviso de cinturón de seguridad conforme al reglamento.

El Basalt, también producido en India con seis airbags de serie, fue evaluado en su versión más básica disponible en América Latina, de acuerdo con la política de Latin NCAP, que analiza la variante con el menor nivel de equipamiento en seguridad pasiva.

Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, fue contundente:

“El resultado del Citroën Basalt deja en evidencia que Stellantis sigue ofreciendo productos con bajos estándares de seguridad para América Latina. La estructura inestable y la falta de protección lateral muestran una política de mínimos, muy por debajo de lo que la empresa brinda en otros mercados”.

Desde 2020, ninguno de los diez modelos de Stellantis evaluados bajo los protocolos actuales logró superar las dos estrellas.

Latin NCAP instó nuevamente a los gobiernos de la región a establecer un etiquetado de seguridad obligatorio, que permita a los consumidores conocer el nivel real de protección de cada vehículo antes de comprarlo.