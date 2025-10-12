Volkswagen T-Roc 2026: precios, versiones y novedades del SUV

Volkswagen lanzó la segunda generación del T-Roc, con diseño renovado, más tecnología y versiones electrificadas para liderar su segmento en España.

Volkswagen presentó en España la segunda generación del T-Roc, un SUV completamente renovado que apunta a consolidar su liderazgo en su segmento. Con más de dos millones de unidades vendidas desde su debut en 2017, el nuevo modelo llega con un diseño más expresivo, mayor espacio interior, tecnologías avanzadas y motores electrificados más eficientes.

Desarrollado desde cero, el nuevo T-Roc crece 122 mm respecto a su antecesor, mejorando el confort interior y ofreciendo un baúl de 475 litros, ampliable a 1.350. El rediseño exterior incorpora faros IQ. LIGHT Matrix LED, ópticas traseras 3D y logotipos retroiluminados, elementos que refuerzan su identidad visual.

Además, la aerodinámica optimizada (0,29 Cx) contribuye a un menor consumo y mayor confort de marcha. Volkswagen T-Roc Volkswagen T-Roc Volkswagen En el interior, el T-Roc introduce un puesto de conducción completamente digital con pantalla de hasta 12,9 pulgadas, sistema “Infotainment 4.0” con control por voz IDA y head-up display. También suma asistentes avanzados como el “Driving Experience Control”, “Area View 360°” y “Travel Assist”, funciones heredadas de segmentos superiores.

La gama mecánica arranca con motores eTSI mild hybrid de 48V, con 116 y 150 CV, ambos asociados a una caja DSG de 7 marchas y etiqueta ECO. En los próximos meses se incorporará una versión híbrida completa (HEV).

Volkswagen T-Roc Volkswagen T-Roc Volkswagen La oferta de Volkswagen se estructura en tres niveles de equipamiento: T-Roc, Más y R-Line. El primero ofrece un paquete equilibrado en confort y seguridad; el segundo agrega mayor exclusividad con llantas de 17 pulgadas, climatizador de tres zonas y cámara trasera; mientras que el R-Line realza el perfil deportivo con llantas de 19”, iluminación ambiental personalizada y asientos calefactables.