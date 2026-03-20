Lanzamiento FIAT Fastback 2026: precio y novedades del SUV Coupé

El FIAT Fastback 2026 se actualiza con una estética más deportiva, incorporando una parrilla vertical y molduras al color de la carrocería.

El FIAT Fastback 2026 llega al mercado como la evolución del primer SUV Coupé de la marca, integrando mejoras estéticas, un interior más refinado y una sólida dotación tecnológica. Desarrollado por el Stellantis Design Center South America, este modelo combina la versatilidad de un SUV con la silueta deportiva de un coupé, posicionándose como una propuesta sofisticada en su segmento.

Diseño y presencia visual Para este año, el Fastback estrena una imagen más imponente. Los cambios exteriores incluyen:

Estética renovada: Nuevas fascias y una parrilla con líneas verticales que realzan su deportividad.

Detalles al color de la carrocería: Las cubiertas de las salpicaderas ahora coinciden con el tono del vehículo, eliminando los plásticos negros tradicionales.

Iluminación Full LED: Firma lumínica horizontal tanto al frente como en la parte trasera.

Rines: Nuevos diseños de 18 pulgadas con acabado diamantado y negro brillante. FIAT Fastback 2026 FIAT Fastback 2026 FIAT Interior refinado y capacidad de carga La cabina ha sido actualizada con materiales de mayor calidad y texturas suaves al tacto. Destacan los nuevos asientos de piel con ajuste eléctrico para el conductor y un volante multifunción que permite activar el modo Sport o realizar cambios mediante levas. Una de las novedades principales es la incorporación de un techo panorámico con apertura eléctrica.

En términos de utilidad, el Fastback lidera su categoría con una cajuela de 600 litros, que puede expandirse hasta los 1.087 litros al abatir los asientos traseros.

Desempeño y eficiencia Bajo el cofre, el SUV Coupé mantiene un motor 1.3 litros turbo de 4 cilindros que entrega 173 CV y un torque de 198 lb-pie. Este conjunto está asociado a una transmisión automática de seis velocidades.