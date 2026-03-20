Lanzamiento FIAT Fastback 2026: precio y novedades del SUV Coupé
El FIAT Fastback 2026 se actualiza con una estética más deportiva, incorporando una parrilla vertical y molduras al color de la carrocería.
El FIAT Fastback 2026 llega al mercado como la evolución del primer SUV Coupé de la marca, integrando mejoras estéticas, un interior más refinado y una sólida dotación tecnológica. Desarrollado por el Stellantis Design Center South America, este modelo combina la versatilidad de un SUV con la silueta deportiva de un coupé, posicionándose como una propuesta sofisticada en su segmento.
Diseño y presencia visual
Para este año, el Fastback estrena una imagen más imponente. Los cambios exteriores incluyen:
Estética renovada: Nuevas fascias y una parrilla con líneas verticales que realzan su deportividad.
Detalles al color de la carrocería: Las cubiertas de las salpicaderas ahora coinciden con el tono del vehículo, eliminando los plásticos negros tradicionales.
Iluminación Full LED: Firma lumínica horizontal tanto al frente como en la parte trasera.
Rines: Nuevos diseños de 18 pulgadas con acabado diamantado y negro brillante.
Interior refinado y capacidad de carga
La cabina ha sido actualizada con materiales de mayor calidad y texturas suaves al tacto. Destacan los nuevos asientos de piel con ajuste eléctrico para el conductor y un volante multifunción que permite activar el modo Sport o realizar cambios mediante levas. Una de las novedades principales es la incorporación de un techo panorámico con apertura eléctrica.
En términos de utilidad, el Fastback lidera su categoría con una cajuela de 600 litros, que puede expandirse hasta los 1.087 litros al abatir los asientos traseros.
Desempeño y eficiencia
Bajo el cofre, el SUV Coupé mantiene un motor 1.3 litros turbo de 4 cilindros que entrega 173 CV y un torque de 198 lb-pie. Este conjunto está asociado a una transmisión automática de seis velocidades.
Consumo: Destaca por su eficiencia, alcanzando más de 21 km/l en trayectos de carretera.
Mantenimiento: Utiliza una cadena de distribución "for life", diseñada para durar toda la vida útil del vehículo sin requerir reemplazos.
Robustez: Posee un despeje del suelo de 19.4 centímetros, ideal para diversos tipos de caminos.
Tecnología y Seguridad
El apartado digital está cubierto por un clúster de instrumentos de 7 pulgadas y una pantalla central de 10.1 pulgadas con sistema Uconnect, compatible de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.
En seguridad, la estructura utiliza un 87% de aceros de alta resistencia. Incluye de serie:
-
Cuatro bolsas de aire (frontales y laterales de gran tamaño).
Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS).
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles.
Precio en México
El FIAT Fastback Impetus 2026 tiene un precio de 450.900 pesos en México, consolidándose como una opción competitiva por su equilibrio entre diseño, desempeño y equipo de seguridad.