GWM Argentina presenta el nuevo H6 PRO HEV: diseño renovado, más tecnología y gran seguridad

GWM Argentina anuncia el lanzamiento del nuevo H6 PRO HEV , una actualización integral que incorpora una renovada identidad de diseño, mejoras en tecnología y conectividad, un habitáculo más sofisticado y un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción.

La evolución del H6 PRO HEV refuerza el posicionamiento del modelo dentro del segmento de los SUV electrificados, combinando eficiencia, confort y seguridad con un completísimo nivel de equipamiento.

Desde el lanzamiento del modelo, junio de 2025, se comercializaron más de 2.200 unidades, posicionándolo como uno de los SUV híbridos más vendidos del mercado.

El nuevo H6 PRO HEV adopta el más reciente lenguaje de diseño global de GWM , con una imagen más moderna y tecnológica. El frontal incorpora una nueva parrilla de gran tamaño con patrón geométrico tridimensional y una presencia visual más marcada, acompañada por luces diurnas DRL verticales tipo “colmillo” integradas en los extremos del conjunto óptico. En la parte trasera se destacan las nuevas ópticas LED de diseño más dinámico y deportivo, junto con una renovada firma lumínica que refuerza su personalidad.

La actualización también incluye la nueva identidad GWM en el portón trasero, alineada con la estrategia global de marca, además de llantas de aleación de 19 pulgadas, techo panorámico corredizo, portón trasero con apertura eléctrica, barras de techo en negro brillante y antena tipo tiburón.

GWM H6 PRO HEV: Más tecnología y una experiencia de uso renovada

El habitáculo del SUV fue rediseñado para ofrecer una experiencia más intuitiva y sofisticada. Entre las novedades se encuentra el nuevo selector de marchas integrado en la columna de dirección, una solución que optimiza el espacio y mejora la ergonomía.

La consola central tipo “puente” incorpora espacios portaobjetos de gran capacidad, mientras que el diseño interior privilegia superficies de aspecto más refinado y una mayor sensación de amplitud visual.

La tecnología adquiere un rol protagónico con una nueva pantalla multimedia de 14,6 pulgadas (2 pulgadas extra vs generación anterior), complementada por un tablero digital de instrumentos de 10,25 pulgadas y un sistema Head-Up Display (HUD) que proyecta información clave directamente sobre el parabrisas.

GWM H6 PRO HEV SUV (4)

En materia de conectividad, el H6 PRO HEV incorpora compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico para smartphones, sistema manos libres Bluetooth y múltiples puertos USB para todos los ocupantes.

GWM H6 PRO HEV: Confort de nivel superior

Ofrece una destacada dotación de confort, con tapizados de cuero, asiento del conductor con regulación eléctrica en ocho posiciones y ajuste lumbar, además de regulación eléctrica para el acompañante.

Los asientos delanteros cuentan con funciones de calefacción y ventilación, mientras que el climatizador automático bi-zona incorpora salidas de aire para las plazas traseras. El equipamiento se completa con espejo retrovisor interior electrocrómico, volante multifunción revestido en cuero y sistema de acceso y arranque sin llave.

El sistema híbrido combina un motor naftero 1.5 turbo con un motor eléctrico, entregando una potencia combinada de 243 HP y un torque máximo de 530 Nm.

La transmisión automática Dedicated Hybrid Transmission (DHT) fue desarrollada específicamente para aplicaciones híbridas y permite optimizar la entrega de potencia y la eficiencia energética en diferentes condiciones de manejo.

Gracias a esta configuración, H6 PRO HEV registra un consumo de combustible de 5,6 litros cada 100 kilómetros en ciclo mixto, consolidándose como una de las propuestas más eficientes.

Seguridad y asistencias avanzadas a la conducción

El nuevo H6 PRO HEV ofrece una completa dotación de seguridad activa y pasiva compuesta por seis airbags, control electrónico de estabilidad, control de tracción, monitoreo de presión de neumáticos, asistencia de arranque en pendiente, control de descenso y freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold.

A ello se suma un amplio paquete de sistemas ADAS que incluye frenado autónomo de emergencia con detección de vehículos, peatones y ciclistas, control crucero adaptativo con función Stop & Go, asistente inteligente de velocidad, mantenimiento y centrado de carril, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero con frenado de emergencia, reconocimiento de señales de tránsito, advertencia de apertura de puertas y cámara panorámica de 360°, entre otras funciones.

Es importante destacar que el modelo H6 acaba de recibir el premio CESVI a la SUV Grande más segura de Argentina, en sus tradicionales premios Crash Test. Fue premiado por su destacada relación precio-seguridad y su alto nivel de protección estructural. También obtuvo la calificación máxima de 5 estrellas en las pruebas de choque de alta velocidad de ANCAP (organismo de evaluación en Asia-Pacífico).

Precio y garantía del GWM H6 HEV

El nuevo GWM H6 PRO HEV ya se encuentra disponible en la red oficial de concesionarios de la marca en Argentina, con un precio de USD 35.500.

Se encuentra disponible en una paleta de 4 colores: Blanco, Gris, Negro y Dorado.

Como respaldo a su tecnología híbrida, cuenta con una garantía de batería de 8 años o 150.000 kilómetros, mientras que la garantía del vehículo es de 7 años o 150.000 kilómetros.