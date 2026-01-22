Ford Argentina anuncia cambios en su estructura organizacional

Ford Argentina anunció hoy cambios en su equipo de liderazgo vigentes a partir de enero 2026.

Osvaldo Santi, quien desde 2022 se ha desempeñado como Gerente General de Comunicaciones de Ford Argentina, tomará ahora la posición de Gerente Senior de Marketing Avanzado para Sudamérica, con responsabilidad sobre Ranger, Ford Pro y Ford Racing. En este nuevo rol cumplirá además la función de Gerente de Producto para el mercado de Brasil, liderando la estrategia de marketing de la marca en esos segmentos.

Marcelo Ramos asumirá la posición de Gerente General de Comunicaciones de Ford Argentina, con la responsabilidad de liderar el área de Comunicaciones en el país. A su cargo tendrá los equipos de Comunicación Corporativa, de Producto, Relaciones Públicas y Comunicaciones Internas, junto con Responsabilidad Social Empresaria.

Osvaldo Santi y Marcelo Ramos Osvaldo Santi y Marcelo Ramos Ford Argentina Marcelo, nació en Argentina y se graduó como Licenciado en Marketing en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Posee una amplia trayectoria en la compañía a la que ingresó como pasante en 1996. Desde entonces ha acumulado experiencias diversas en las áreas de Marketing, Planeamiento de Ventas y Representación de Mercado. Hasta ahora, Marcelo se desempeñaba Gerente General de Marketing en Ford Argentina.