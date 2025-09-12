Fiat Pulse 2026: motor T270 de 175 CV y estética renovada

Fiat presentó en Argentina la actualización del Pulse 2026, el SUV compacto que incorpora un rediseño exterior e interior, más tecnología y nuevas opciones de equipamiento. Entre las principales novedades se destacan la incorporación del techo solar panorámico, nuevos faros antiniebla y mejoras en terminaciones interiores.

El modelo, que ya superó las 200 mil unidades producidas en la región, suma un frente renovado inspirado en el Fastback, con parrillas de diseño vertical, un nuevo skidplate de mayor tamaño y paragolpes rediseñados.

Los protectores de los guardabarros también recibieron un ajuste estético con molduras aerodinámicas.

El Pulse 2026 mantiene su propuesta de diseño italiano adaptado a las preferencias sudamericanas, combinando estilo, conectividad y funcionalidad.

Ofrece cargador inalámbrico, instrumental 100% digital y sistema multimedia de hasta 10,1” con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

La capacidad del baúl es de 370 litros y la altura libre al suelo de 1.550 mm garantiza versatilidad en distintos caminos.

En seguridad, continúa equipado con el paquete ADAS, que incluye frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril y cambio automático de luces. La paleta de colores contempla seis opciones, con la variante Impetus ofreciendo techo bitono como estándar.

La variante deportiva del SUV, el Pulse Abarth, recibe una actualización estética y tecnológica que refuerza su exclusividad dentro del segmento.

Incorpora techo panorámico, butacas deportivas eléctricas rediseñadas y nuevas llantas de 18” en negro brillante con detalles en rojo.

El frontal también fue renovado con un paragolpes de líneas más marcadas, parrilla oscurecida con detalles en rojo y el nuevo logo Abarth en tono oscuro siguiendo el estándar global.

En el habitáculo predominan los tonos oscuros, con costuras rojas, asientos con bordado Abarth y acabados premium. Además, suma revestimientos en vinilo en los paneles de las puertas y un techo panorámico con cortina eléctrica.

El Pulse Abarth 2026 mantiene el motor turbo T270 de 175 CV y 270 Nm, con caja automática de seis velocidades y calibración específica para una conducción deportiva. Acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h, con una relación peso-potencia de 7,3 kg/CV.

El Fiat Pulse 2026 se comercializa en Argentina con los siguientes valores de lista:

Pulse Drive 1.3 MT5: ARS 32.833.000

Pulse Drive 1.3 CVT: ARS 34.198.000

Pulse Audace 1.0T CVT: ARS 36.954.000

Pulse Impetus 1.0T CVT: ARS 38.229.000

Pulse Abarth Turbo 270 AT6: ARS 40.093.000