Dodge Durango America250: la edición especial que celebra los 250 años de Estados Unidos

La "Ciudad del Motor" da vida a la Dodge Durango A250, una SUV que integra tecnología premium y el espíritu de la asociación oficial con la organización America250.

En el marco del Salón Internacional del Automóvil de Nueva York 2026, Dodge ha presentado la edición especial Durango America250 (A250). Este modelo nace de una asociación oficial con America250, la organización encargada de conmemorar el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.

Fabricada en el corazón de Detroit, esta edición fusiona el "músculo" característico de la marca con detalles exclusivos que rinden homenaje a la herencia y el espíritu estadounidense, llevando por primera vez terminaciones de alto rendimiento a la gama GT.

Dodge Durango America250 Dodge Durango America250 Dodge Diseño Exterior: El espíritu de Estados Unidos La Durango A250 destaca por una estética robusta y patriótica, disponible en una paleta de colores temática que incluye Blanco Nudillo, Rojo Óxido y Azul Oscuro Night Moves, además de Gris Destructor y Negro Diamante. Los detalles clave incluyen:

Gráficos exclusivos: Franjas dobles con un patrón de estrellas y delineado azul (disponibles en el modelo blanco).

Emblemas conmemorativos: Calcomanías y logos de America250 en los guardabarros delanteros.

Presencia firme: Llantas Black Noise de 20 pulgadas que subrayan su postura deportiva. Interior Premium: Detalles de alta gama Por primera vez, la versión GT incorpora materiales que antes eran exclusivos de las variantes SRT, creando una atmósfera de lujo y patriotismo:

Asientos de cuero Laguna: En color negro con perforaciones azules y el relieve de la bandera estadounidense en los respaldos.

Costuras tricolores: Combinación de rojo, blanco y azul en el volante, asientos y paneles interiores.

Cinturones de seguridad: En el icónico tono Demonic Red.

Materiales nobles: Apliques en fibra de carbono forjada y un llavero de cuero personalizado con los logos de Dodge y America250. Dodge Durango America250 Dodge Durango America250 Dodge Motorización y Versiones La edición limitada ofrece tres niveles de equipamiento y dos opciones de motorización probadas por su confiabilidad y potencia: