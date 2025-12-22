Contacto: así anda el nuevo Volkswagen Tera Outfit

Hace unos meses Volkswagen Argentina anunciaba la llegada del nuevo SUV Tera , un modelo que se posicionó como el vehículo más accesible de la firma en el mercado local.

Pensado para una nueva generación de conductores, el Tera combina un diseño moderno, mucha tecnología a bordo y una propuesta de equipamiento que supera todas las expectativas.

Con un diseño vanguardista y urbano, el Tera está construído sobre la exitosa plataforma MQB de Volkswagen y se presenta con una silueta compacta, líneas dinámicas y un estilo que conecta de inmediato con quienes buscan autenticidad, eficiencia y conectividad en su día a día.

Una de las grandes sorpresas del nuevo Tera son los llamados “Easter Eggs”. Por primera vez, Volkswagen trae estos elementos ocultos, que ofrecen una interacción divertida y única con los consumidores. En la luneta trasera, al lado del limpiaparabrisas, un dibujo muestra verdaderos íconos de la marca: Beetle, Gol y Tera forman la línea. Dispersos por la carrocería hay algunos escritos y otros mensajes como “Modo viaje activado” en el baúl.

En cuanto a la gama, el nuevo Volkswagen Tera ofrece cuatro versiones de equipamiento llamadas Trend, Comfort, High y Outfit.

Adentro el Tera muestra un interior jovial y con detallecitos que lo distancian un poco de otros modelos como el Polo. No es que sea lindo ni feo sino que simplemente algo distinto.

La versión tope de gama Outfit tiene tapizados específicos que le suman vistosidad y en términos de equipamiento incorpora de serie el sistema multimedia VW Play con pantalla táctil de 10 pulgadas y conectividad inalámbrica, tablero 100% digital Active Info Display de 10,25 pulgadas, cargador inalámbrico y el mencionado tapizado exclusivo en cuero ecológico para esta variante.

Respecto de la seguridad, el Tera Outfit se posiciona en lo más alto de la gama, lógicamente. Incluye airbags frontales, laterales y de cortina, junto con frenos a disco en las cuatro ruedas, control de estabilidad, ABS y asistente de arranque en pendientes.

Volkswagen Tera

Equipamiento de seguridad del Volkswagen Tera

A estas funciones esperables se suman tecnologías avanzadas como frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, control de velocidad crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, detector de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero y monitoreo de presión de neumáticos. El paquete se completa con sistema de detección de fatiga, anclajes ISOFIX, aviso de cinturón en todas las plazas y luces diurnas LED.

En términos de habitabilidad el Tera con el que tomamos contacto tiene exactamente la misma distancia entre ejes (2,56) que un Polo aunque atrás se viaja un poquito más incómodo y solo dos adultos podrán hacerlo de la manera más relajada.

El baúl cuenta con una capacidad de 350 litros, que lo dejan 50 arriba de Polo y 65 abajo de Nivus.

El nuevo SUV de Volkswagen puede venir equipado con el motor 1.6 MSI de 110 HP y 155 Nm de torque asociado a una caja manual de cinco marchas, o también está la opción del 1.0 TSI de 101 HP y 170 Nm de torque, en este caso disponible con una caja de cambios automática con convertidor de par y seis velocidades.

A la hora de hablar de comportamiento dinámico, hay que decir que el Tera está calibrado a la perfección para nuestras calles, con buena ambivalencia en la urbe y en la ruta.

Cuánto cuesta el Volkswagen Tera

Por último, los precios: el Tera Trend arranca desde 35.677.800 pesos, mientras que la variante Outfit tope de gama asciende a 45.377.350 pesos.