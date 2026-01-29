Citroën en Rétromobile 2026: un viaje del 2 CV al futurista concept ELO

En el marco de la 50.ª edición del prestigioso Salón Rétromobile, Citroën despliega un recorrido inmersivo por sus 107 años de historia.

Desde ayer y hasta el 1 de febrero, el pabellón 7.2 de la Expo de Versalles en París alberga los 512 m² del stand de Citroën en el Rétromobile. La muestra propone un diálogo entre el pasado y el futuro, situando la innovación y el confort como ejes centrales.

ELO: el laboratorio de ideas que redefine el espacio Presentado por primera vez ante el público francés, el concept ELO es la gran atracción de la muestra. Este vehículo compacto de apenas 4,10 metros (un tamaño similar al de un C3) desafía las convenciones al ofrecer un habitáculo modulable con capacidad para 6 personas.

Mecánica y potencia: El ELO utiliza una plataforma 100 % eléctrica con el motor ubicado en el eje trasero, lo que permite un suelo completamente plano. Esta unidad entrega una potencia de 136 CV , la misma que utilizan modelos de producción como el ë-C4, asegurando una agilidad ideal para el tránsito urbano.

Diseño disruptivo: Con un puesto de conducción central que puede girar 360° y un parabrisas panorámico de 180°, el vehículo se transforma en un espacio de vida, oficina para teletrabajo o incluso un refugio de descanso con colchones inflables integrados en el baúl.

Eficiencia y carga: Pensado para la vida al aire libre, incorpora tecnología V2L (Vehicle-to-Load) para alimentar dispositivos externos, optimizando cada trayecto sin desperdiciar energía ni nafta. Su diseño facilita el estacionamiento en ciudades congestionadas gracias a la ausencia de voladizos pronunciados. Citroën en Rétromobile 2026 Citroën en Rétromobile 2026 Citroën Un recorrido por la audacia: de 1939 al mañana El stand organiza un viaje cronológico a través de prototipos que en su momento rompieron el molde de la industria: