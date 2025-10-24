Citroën es la automotriz oficial de Lollapalooza Argentina 2026

Citroën, una marca de Stellantis, anuncia que será nuevamente la automotriz oficial de Lollapalooza Argentina con la producción de DF Entertainment y C3 Presents. La marca del doble chevron será el vehículo oficial del festival más importante de la región, que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo del 2026 en el Hipódromo de San Isidro en la provincia de Buenos Aires.

Como el año pasado, la marca dice presente en uno de los eventos musicales más esperados del 2026, reafirmando su vínculo con la creatividad y la innovación. A través de esta alianza, la marca refuerza su compromiso con una generación que busca experiencias únicas, movilidad inteligente y un estilo de vida auténtico.

Citroën será nuevamente automotriz oficial del Lollapalooza Argentina Agustín Allocco, Director de Marketing de Stellantis Argentina aseguró: “Citroën es una marca que siempre busca estar cerca de las personas y de sus pasiones. Acompañar un evento como Lollapalooza Argentina refuerza nuestro compromiso con una generación que valora la creatividad, la libertad y la autenticidad, los mismos valores que inspiran nuestro diseño y nuestra manera de innovar. Este festival también es un espacio de expresión para la marca, donde buscamos generar propuestas que conecten con el público y dar a conocer las novedades que tenemos para ofrecer.”