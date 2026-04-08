Chrysler presentó en el Salón de Nueva York la Pacifica 2027, con un frontal rediseñado que incluye luces tipo "teclas de piano" y un interior de lujo en cuero Azul Agave.

Chrysler renueva la Pacifica: así es la minivan 2027 con tecnología Family Tech

Chrysler renueva la Pacifica: así es la minivan 2027 con tecnología Family Tech

Chrysler renueva la Pacifica: así es la minivan 2027 con tecnología Family Tech

Chrysler ha aprovechado el escenario del Salón Internacional del Automóvil de Nueva York 2026 para presentar la renovada Pacifica 2027. Esta actualización no solo revitaliza el segmento que la marca inventó hace más de cuatro décadas, sino que introduce un lenguaje de diseño técnico y moderno que servirá de guía para los futuros productos de la compañía en su entrada a un nuevo siglo de historia.

Con más de 16 millones de minivans vendidas globalmente, Chrysler refuerza su liderazgo ofreciendo una combinación de estética sofisticada, seguridad de vanguardia y la versatilidad inigualable de sus sistemas patentados.

Diseño exterior: una firma lumínica inspirada en el piano La Pacifica 2027 estrena un frontal completamente esculpido que cambia la percepción visual del modelo:

Iluminación "Teclas de Piano": Las versiones Select, Limited y Pinnacle incorporan faros LED verticales y una parrilla iluminada con una firma distintiva que simula las teclas de un piano.

Nuevo emblema alado: Debuta la nueva interpretación del logotipo de Chrysler, con una estética digital y limpia, iluminado en la parte central como punto focal de la animación de bienvenida del vehículo.

Visibilidad mejorada: Los nuevos faros proyectores ofrecen un alcance máximo un 17% mayor que las generaciones previas.

Paleta orgánica: Se introduce el color Verde Oliva, un tono rico de inspiración natural, junto a nuevos diseños de llantas de hasta 20 pulgadas. Interior y acabados: la cúspide del lujo familiar El habitáculo ha sido elevado a un nivel de artesanía de alta costura, especialmente en la versión tope de gama:

Edición Pinnacle: Estrena el exclusivo cuero Nappa en color Azul Agave , con patrones de perforación Parquet y detalles en aleación de cobre que sustituyen al cromo tradicional para brindar mayor calidez.

Consola Ultra: Integrada al panel de instrumentos, ofrece almacenamiento de doble nivel con espacio para bolsos o dispositivos electrónicos.

Confort acústico y térmico: Materiales suaves al tacto adicionales y parasoles premium para la tercera fila mejoran la experiencia de todos los pasajeros. Chrysler renueva la Pacifica: así es la minivan 2027 con tecnología Family Tech Chrysler renueva la Pacifica: así es la minivan 2027 con tecnología Family Tech Chrysler Tecnología y Seguridad inteligente La Pacifica 2027 introduce soluciones pensadas para la logística familiar moderna: